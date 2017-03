Maroc: Yoko Ono entre la vie et la mort

A tout juste 84 printemps, la veuve de John Lennon Yoko Ono connaîtrait des temps difficiles, selon une source qui a parlé au site américain Radar Online. En plus d'atteindre le poids critique de 40 kilos, elle n'a plus la force de se tenir debout lors de ses sorties, et n'effectuerait ses déplacements qu'en fauteuil roulant... Une triste fin pour celle qui a marqué toute une génération en incarnant un couple mythique avec la star des Beatles. Sa dernière apparition publique était à l'occasion de la Marche des femmes, qui a rassemblé plus d'un million de personnes le samedi 21 janvier dernier dans la ville de Washington. Et depuis, son état n'a fait qu'empirer : l'artiste japonaise a même été hospitalisée le 26 février pour une grippe. Son état médical serait de plus en plus inquiétant. "Yoko Ono ne va pas bien du tout" a confié le proche de l'artiste octogénaire. Avant d'ajouter: « Elle est toute maigre. Elle a toujours été très vive, mais elle s'affaiblit ».

Très consciente de son état, elle semble se préparer à l'inéluctable : "C'est comme si elle savait qu'elle était en train de mourir et qu'elle s'y préparait", ajoute la source qui a parlé à Radar Online, qui a glissé que cette dernière n'aurait plus que quelques mois à vivre. Le dimanche 5 mars, l'artiste elle-même postait un message sur son compte personnel Twitter, invitant les twittos à profiter de la vie : "Ne vous posez pas trop de questions. Contentez-vous de profiter de la vie pendant que vous le pouvez", écrivait-elle.