Maroc: Le Groupe Palmeraie industries et services lance la nouvelle usine Dolidol en Côte d'Ivoire

Le Groupe Palmeraie industries et services a annoncé le lancement effectif de la nouvelle usine Dolidol en Côte d'Ivoire ainsi que la commercialisation de ses produits dans la sous-région.

Cette réalisation de grande envergure s'inscrit dans le cadre de la dynamique d'accompagnement de la vision continentale du Royaume de développer ses investissements dans le continent Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, souligne Palmeraie industries et services dans un communiqué.

Elle rentre aussi dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe à l'horizon 2020, dont l'objectif est de consolider sa présence en Afrique, ajoute le communiqué.

Construite selon les normes les plus avancées en termes d'organisation industrielle, de sécurité, de respect de l'environnement et d'exigence qualité, Uni Confort Côte d'Ivoire Dolidol (UCCI DOLIDOL) est une usine de mousse polyuréthane et de literie située à Yopougon dans la zone industrielle d'Abidjan, indique la même source.

Les travaux de construction ont démarré en décembre 2015 pour une durée de 18 mois avec un investissent total de 125 millions de DH dans une unité de 17.000 m2, précise Palmeraie industries et services qui, rapporte la MAP, prévoit une capacité annuelle de production de 6.000 tonnes de mousses polyuréthanes avec une production journalière de 1.500 matelas.

Ladite usine est composée de plusieurs zones spécialisées en stockage de matières premières et des produits finis, des espaces de produits intermédiaires et de confection des matelas, ainsi que des machines de fabrication de mousse.

Les produits fabriqués en Côte d'Ivoire seront distribués grâce à un réseau de points de vente en propre et à des partenaires locaux, fait savoir le communiqué.

"La qualité du partenariat que nous avons avec l'Etat ivoirien nous a permis de travailler de manière rapide et efficace", a affirmé Saad Berrada Sounni, président du Groupe Palmeraie industries et services.

L'implantation de Palmeraie industries et services en Côte d'Ivoire vient renforcer le développement international du Groupe, notamment en Afrique, a expliqué M. Berrada.

"Abidjan est un hub régional qui nous permettra à terme de desservir la sous-région", a-t-il noté.

Le Groupe Palmeraie industries et services, à travers sa holding industrielle Palm Indus (Dolidol Maroc, Dolidol Côte d'Ivoire, lematelas.com, Bois et Co, etc.) poursuit ainsi son développement dans le secteur industriel de la mousse polyuréthane et de la literie, lancé depuis les années 70, conformément à son engagement stratégique dévoilé lors de la présentation de sa vision Cap 2020 en mai 2016.