Angola: USA - Sanangol réaffirme son soutien aux questions sociales

Houston — La Société nationale angolaise des hydrocarbures (Sonangol E.P) reste très engagée dans le soutien des questions sociales pour le bien des communautés en Angola, a garanti jeudi, à Houston, la présidente du Conseil d'administration de cette compagnie pétrolière, Isabel dos Santos.

Dans une interview accordée aux journalistes angolais à Houston sur la participation de Sonangol à Ceraweek, l'un des plus grands événements dans le secteur du pétrole et du gaz, Isabel dos Santos a déclaré que cette compagnie pétrolière disposait d'un portefeuille d'investissements pour les projets sociaux, tels que des écoles, des orphelinats et des cliniques.

En ce sens, Isabel dos Santos a souligné que Sonangol était très impliquée, en dépit d'avoir moins de ressources qu'auparavant.

"Nous restons présents et nous voulons faire plus et mieux, ainsi que compter sur des partenariats, se tournant également vers les associations civiles, voir comment elles travaillent et les soutenir dans leurs activités, de sorte que nous puissions contacter, avec cette aide, un plus grand nombre de gens", a-t-elle dit.

En ce qui concerne la participation à Ceraweek, elle a souligné le fait que ce soit l'une des plus importantes conférences sur le pétrole et le gaz qui rassemble toutes les compagnies pétrolières, qui traitent de divers sujets liés à la technologie, à la vision de l'avenir, aux avancées technologiques en présence du CEO des plus grandes compagnies pétrolières dans le monde, comme Exxon Mobil, Total, Chevron, entre autres.