Afrique: Candidat à l'élection du SG de l'OMT - Mouhamed Faouzou Dème attend l'accréditation du pays

La candidature de notre compatriote Mouhamed Faouzi Déme, Président de l'Observatoire National pour le Développement du Tourisme au Sénégal, au poste de Secrétaire général de l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT) prévue en juillet prochain. est très mal engagée.

En effet, comment comprendre que ce dernier a tout déposé auprès de l'OMT «sauf la lettre d'accréditation du gouvernement du Sénégal qui est la plus importante».

Mouhamed Faouzou Dème, expert Consultant en Stratégie et Développement Touristique est chargé de cours à l'Université Gaston Berger de Saint Louis, et pense qu'il a l'expérience qu'il faut pour diriger l'Omt qui compte 165 pays. Il est soutenu par l'Uemoa dit-il et le milieu professionnel.

Il n'attend que l'accréditation du Sénégal et le dernier deadline est prévu au 11 mars par l'OMT. Il a ainsi envoyé une demande de dérogation à l'OMT pour avoir le temps. Pour ce, M. Dème a envoyé une lettre au président Macky Sall, aux ministres du Tourisme, des Affaires Etrangères, au Premier ministre etc.

Il a interpellé aussi le ministre en charge du Tourisme. «Je vous lance un appel du cri du cœur non pas parce que vous êtes ministre, mais une mère une sœur, une femme, une responsable. Depuis que vous êtes à la tête de ce département, nombreux sont mes courriers qui sont restés sans suite.

J'ai demandé une lettre d'accréditation du gouvernement pour me présenter à l'élection du SG de l'OMT depuis le 20 février, une demande qui est restée sans suite, ni interlocuteur, ni trace rien pour me renseigner, ni même pas un accusé de réception. Je suis à deux jours de la clôture des demandes, que me proposez-vous ?

De renoncer, NON ! Je me sais impuissant devant cette procédure malgré mon talent, mon expertise, mon expérience et mes diplômes, mais Dieu non !

Et je me réfère à lui en ayant fait ce que je devais faire. L'histoire nous jugera chère femme, mère, sœur », a-t-il dit dans une note qu'il nous a fait parvenir.