Ile Maurice: Collaboration avec le Ghana - «Les projets contribueront à créer de l'emplois»

La Financial Services Commission (FSC) n'a pas tardé à réagir face au courriel qui lui a… Plus »

Le chef du gouvernement a, dans la foulée, indiqué que ce renforcement de lien entre le Ghana et Maurice aboutira à la concrétisation de divers projets. Pravind Jugnauth est d'avis que ceux-ci contribueront énormément à la création d'emplois et booster le secteur économique.

Le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia est à Maurice et sera l'invité d'honneur des célébrations de l'Indépendance. En marge de cette visite, il a rencontré le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth, au bâtiment du Trésor, à Port-Louis, samedi 11 mars où plusieurs projets ont été discutés. Ils ont, par la suite, tenu une conférence de presse conjointe et ont annoncé le renforcement de la collaboration existante entre les deux pays.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.