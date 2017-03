Cameroun: Funérailles de Rosette Mboutchouang - Chantal Biya, la grande absente

Une cérémonie qui a permis à la famille Mboutchouang de rester en harmonie et en phase avec la tradition Bandenkop. Mais la plus grande leçon qui peut y être tirée est que cette cérémonie a permis de distinguer le bon grain politique de la région de l'ivraie.

Cette grâce divine a été rappelée par M. Niat Njifenji Marcel, coordonateur général du Comité d'organisation des funérailles, dans son mot : « Les filles et fils de la région de l'Ouest vous disent infiniment merci pour toutes vos bonnes œuvres en faveur de cette belle région, terre d'amitié et d'hospitalité ».

A peine, on les reconnaissait le 25 février, accoutrements uniformes, disciplinées et très concentrées. Elles ont eu droit à un "tour de deuil", sous des sons de percussions d'un griot de la cour royale de la chefferie Bandenkop.

Au bout du compte, on les comptait par dizaine de milliers, des participants aux funérailles de Rosette Mboutchaoung. Les présences de presque tous les membres du Gouvernement et assimilés, des maires du Cameroun, joints à leurs confrères des communes de l'Ouest, l'illustraient à suffisance.

La transparence des fonds était de mise. Je pense que tout est bien qui finit bien », mentionne Ngatchou Eugénie, membre d'une commission, rencontrée à la fin des cérémonies et qui, par sa contribution, a montré aux yeux du monde qu'elle œuvre pour la première dame et non pour la destruction de ce qui a été bien fait, comme le font par média interposés, certaines de ses sœurs bien connues dans la commune de Bangangté.

Pour tout ce qui s'est passé à Bandenkop, retransmission en direct dans une chaine de télévision à capitaux privés, déploiement d'une immense logistique, viabilisation du site des cérémonies, des dizaines de points de restauration, un duplex construit par les élites de l'Ouest mobilisées autour du président du Sénat, des bus gratuits et tout ce qui a concouru à la réussite des cérémonies, il a fallu de grosses ressources financières et humaines.

Pas de raisons officielles données à la non présence de la première dame, fille de la défunte maire de la Commune de Bangou. Une tentative de réponse parle de calendrier présidentiel qui n'est détenu par personne, si ce n'est par le couple présidentiel. Si non, spirituellement, elle était présente à Bandenkop. Une"giga" tente a été dressée au cas où elle arrivait avec son tendre époux, le Président de la République.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.