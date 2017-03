Ile Maurice: Fête de l'Indépendance - Jane Constance, sa voix portera le drapeau le 12 mars

La Financial Services Commission (FSC) n'a pas tardé à réagir face au courriel qui lui a… Plus »

Pour sa part, Prithviraj Roopun, ministre des Arts et de la culture, précise que la «fusion partie protocolaire et spectacle populaire est maintenue».

Il y aura également un passage de la compagnie de danse de Stephen Bongarçon et d'Art Academy d'Anna Patten. La soirée verra en outre un clin d'oeil aux patrimoines mondiaux que sont le sega tipik et le geet gawai.

Stephan Toussaint affirme également qu'il supervise les répétitions. Invité à confirmer le nom des participants, il cite Guillaume Jauffret, chorégraphe de Move for Art et directeur artistique de Porlwi by Light. Ce dernier s'était déjà illustré à l'occasion des 45 ans de l'Indépendance.

Membre du comité interministériel chargé de l'organisation des célébrations, Stephan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des sports, affirme : «Je donne un coup de main de par mon expérience dans le théâtre et dans l'animation.»

