Cameroun: Les personnels de santé publique boudent les primes du chef de l'Etat

8- La gratuité des soins et des examens pour le personnel et les membres de leur famille

Parmi les revendications majeures, Clément Mballa Mballa, président du syndicat du personnel médico- sanitaire et du personnel d'appui au Centre hospitalier et universitaire de Yaoundé (Chuy) convoque la revalorisation de l'âge de départ à la retraite, le manque criard du personnel et d'équipements dans les hôpitaux.

Mais il espère mieux «Nous espérons que les autres revendications vont trouver solutions dans les courts délais et que le décret sera vite mis en application. Nous pensons ne plus avoir à recourir aux grèves pour obtenir ce qui nous revient de droit», poursuit-il.

Cette «révolution», comme certains l'appellent, fait suite aux multiples mots d'ordre de grève lancés conjointement par le syndicat national des personnels des établissements/entreprises du secteur de la santé du Cameroun (Cap/Santé) et le syndicat national des personnels médico-sanitaires (Synpems) pour améliorer leurs conditions de vie et de travail.

