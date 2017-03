Sénégal: L'exposition "Les grandes Figures noires...." rend hommage à des hommes de paix et de justice (Abdoulaye Racine Senghor)

Les ambassadeurs d'Egypte, du Venezuela, de Cuba et d'Ethiopie Roumanie, et d'autres représentants diplomatiques ont assisté à la cérémonie de vernissage de cette exposition qui se poursuit jusqu'au18 mars.

Il y a également parmi les portraits, celui de Omar Ibn Said, esclave né en 1770 dans le Fouta, vendu aux trafiquants d'esclaves et emmené en Amérique à l'âge de 37 ans. Il est surtout connu pour avoir été l'auteur en 1831 de l'unique témoignage autobiographique d'un esclave américain rédigé en arabe.

Le ministère de la Culture "est sensible à ce que les artistes soient les visionnaires capables de capter l'essentiel et de les transmettre pour en faire des œuvres d'éternité", a-t-il dit, relevant que "cette exposition est à sa place au Monument de la renaissance".

Selon lui "les Noirs ont apporté une contribution fondamentale dans la construction d'un monde de paix de justice et de progrès et toutes les personnalités représentées ici par les artistes traduisent cet idéal de recherche d'un monde de paix et d'unité".

