Congo-Kinshasa: Le pays lance sa communauté de pratiques sur la gestion axée sur les résultats de développement

L'Afcop est un réseau virtuel de praticiens en GRD créée en 2007 dans le but de contribuer à la promotion d'une culture de résultats et de sa pratique en Afrique.

« Le processus lancé permettra aux leaders politiques et stratégiques de différents services, en collaboration avec leurs membres d'équipes de changement, grâce à la facilitation des coaches, de mettre en jeu leurs responsabilités, leur savoir-faire et leurs réserves cachées qui nous permettront d'évaluer les résultats à mi-temps d'ici 50 jours d'abord et les résultats définitifs d'ici 100 jours », a-t-il fait savoir.

Le dircab du ministre d'Etat en charge du Plan a ainsi rassuré de la volonté du gouvernement de rendre les actions de développement plus efficaces et profitables à l'ensemble de la population.

Pour le représentant du ministre d'Etat en charge du Plan, l'approche de la gestion axée sur les résultats est une réponse aux défis que doivent relever les pouvoirs publics face aux exigences légitimes des citoyens pour une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources publiques et, donc, gage de bonne gouvernance.

Ce qui implique un nouveau plan d'action et une feuille de route pour permettre une plus grande efficacité des actions à entreprendre.

