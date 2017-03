Congo-Kinshasa: CAF C1/C2 - Mazembe, V. Club et Sanga Balende jouent ce week-end

Après un premier tour de chauffe, les cadors du continent entrent en scène à partir de vendredi à l'occasion des 16èmes de finale aller de la Ligue des champions. Le champion d'Afrique, Mamelodi Sundowns, et son dauphin du Zamalek ouvrent le bal ce vendredi respectivement contre Kampala Authority et Enugu Rangers.

Les 16èmes de finale aller de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF sont au programme ce week-end. Les trois clubs congolais entrent en lice ce week-end en compétition africaine interclubs de la CAF. En Ligue des champions, le TP Mazembe reçoit CAPS United du Zimbabwe et V. Club sera reçu par Ports Autority de la Gambie, ce dimanche 12 mars.

TP Mazembe - Caps United, Ports Autority - V. Club et Sanga Balende - Al Hilal, telles sont les confrontations des 16èmesde finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Caf de ce week-end.

