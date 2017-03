communiqué de presse

20 pays africains partagent l’expérience sénégalaise du Programme d’Urgence de Développement Communautaire - PUDC comme un modèle innovant de développement inclusif ayant un effet immédiat sur la transformation des conditions de vie des populations

Atelier régional d’échanges et de capitalisation des acquis sur les processus de formulation – gestion – pérennisation et de bonnes pratiques

Dakar 9 mars 2017 : En vue de procéder à une capitalisation de l’expérience du PUDC qui fait déjà l’objet d’une demande de massification au Sénégal et d’une réplique dans certains pays africains, le Gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le PNUD, organise un atelier régional afin de mieux partager le modèle du PUDC, permettant ainsi aux différents acteurs de comprendre les processus de formulation et de mise en œuvre, sa contribution à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et à la lutte contre les inégalités sociales.

Cet atelier régional sur le PUDC se tiendra les 13 et 14 mars 2017 au King Fahd Place à Dakar.

Sous la présidence effective de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, du Premier ministre ; du ministre de l’Economie et des finances, du ministre Secrétaire d’état en charge du PUDC, et d’autres membres du gouvernement ; une vingtaine de ministres ou directeurs ou représentants des pays de l’Afrique : des élus locaux, des experts et des partenaires au développement prendront part à cette manifestation.

Elle verra également la participation de M. Abdoulaye Mar DIEYE, Directeur du Bureau Afrique du PNUD ; Mme Bintou DJIBO, Représentant résident du PNUD et plus de 20 managers ou représentants résidents des bureaux Pays du PNUD en Afrique.

L’objectif général poursuivi pendant les deux jours est de présenter l’expérience sénégalaise du PUDC comme un modèle de réussite pour un développement inclusif ayant un effet immédiat sur la transformation des conditions de vie des populations sénégalaises.

Il s’agit spécifiquement d’atteindre les objectifs suivants :

• Partager l’originalité du partenariat entre l’Etat du Sénégal et le PNUD, ainsi que l’approche méthodologique ;

• Partager et massifier le modèle de développement PUDC au niveau régional et international et ses effets multiplicateurs sur les ODD ;

• Partager l’analyse des résultats et des meilleures pratiques/leçons apprises.

Pour rappel, c’est dans le but de satisfaire la demande sociale croissante du monde rural et de réduire les inégalités que le Gouvernement du Sénégal, avec l’appui technique du PNUD, a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC). Le PUDC vise à contribuer à l’amélioration de l’accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d’infrastructures socio-économiques. La finalité du Programme est d’améliorer significativement les conditions de vie des populations et de favoriser l’implication des acteurs locaux dans le développement économique et social de leur localité.

En moins de deux ans de mise en œuvre, Ce programme a permis l’électrification en cours de 420 villages dont 110 villages au solaire et 310 villages par l’extension du réseau moyenne et basse tension, la construction en cours de 790 km de pistes rurales, la construction en cours de 238 forages et 157 châteaux d’eau pouvant desservir au moins 500 000 habitants répartie dans environ 1000 villages, l’installation en cours de 4023 équipements de transformation post récolte, l’acquisition et la distribution aux opérateurs de 13 moissonneuses batteuses, 180 motopompes ainsi que des doses de vaccins pour le cheptel en vue d’accroître la productivité agricole.

Ces réalisations ont engendré des effets immédiats dans la création d’emplois en milieu rural et sur l’éradication de la pauvreté et des inégalités sociales, et vont aussi contribuer à la protection de l’environnement à améliorer l’autosuffisance alimentaire.