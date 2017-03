Cameroun: Crise anglophone - Le lourd prix de la suspension d'Internet

Dans ce dernier, un informateur laissait penser que les leaders syndicaux avaient été séquestrés par le gouvernement et qu'on les obligeait à signer la levée du mot d'ordre de grève. Internet coupé, les grévistes et leurs conseillers se sont rabattus sur les SMS. Pertes financières, soucis logistiques, dislocation sociale assumées, c'est l'avenir du numérique au Cameroun qui prend un sérieux coup.

Mais au-delà de tous, il reste les utilisateurs des réseaux sociaux. Les activistes sécessionnistes et fédéralistes ont largement utilisé Facebook et WhatsApp pour communiquer.

Elèves et étudiants paient aussi leur tribut de cette suspension. Les recherches complémentaires, utiles pour suppléer des enseignements inaccessibles ou insuffisants ne sont plus possibles. Le rétablissement d'Internet figure parmi les mesures exigées par tous ceux qui parlent de la réouverture des écoles avec le gouvernement.

Mais les batteries de téléphone ne sont plus résistantes », témoigne-t-il. Cela coûte. De plus, la coupure d'Internet est allée chez certains d'entre eux, avec une perturbation ciblée du réseau téléphonique.

« Une fois tous les deux ou trois jours, je me rends sur les collines pour capter les pertes de réseau. De la sorte, j'arrive à répondre à mes interlocuteurs et à satisfaire certaines sollicitations.

Les journalistes ne sont pas en reste. De nombreux confrères, correspondants des médias nationaux et internationaux ne sont plus en mesure de répondre à temps aux contraintes imposées par l'information fraîche. Ils se tournent les pousses, quand ils ne mettent pas leur temps au service des lobbies en conflit.

Six semaines que ses 17 ordinateurs ne fonctionnent plus et qu'il faut pourtant assurer les charges. « L'époque où les gens se rendaient dans les cyber pour traiter les textes est révolue.

Comme les cybercafés. Avant cette date, George T. Akem gérait un cyberespace sur la Commercial avenue, dans lequel il employait deux jeunes gens. Non seulement il s'est séparé des employés mais l'infrastructure ne sert plus à rien.

Depuis le mardi 17 janvier 2017, le gouvernement a ordonné la coupure d'Internet dans les régions anglophones. Devant la « médiacratie » montante, la Ministre des Postes et Télécommunications a coupé la fourniture : le réseau ne passe plus.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.