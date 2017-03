Cameroun: 500 milliards de chiffre d'affaires pour les télécoms

Les 3ème et 4ème trimestres ont sérieusement impacté la croissance du secteur à cause du « lancement des technologies 4G huit mois seulement après le lancement de la 3G », explique un spécialiste.

Nexttel, quant à lui, n'a pas affiché d'indices permettant d'affirmer une tendance contraire à l'ensemble des opérateurs avec 3 millions d'abonnés au 4ème trimestre 2015 et la meilleure couverture et qualité 3G.

Dans son rapport annuel, l'opérateur français annonce près de 700 000 abonnés utilisant les terminaux data compatibles (3G et 4G) et une évolution de 5% en un an.

A l'analyse des statistiques de l'ART, l'on se rend compte que ce chiffre d'affaires aurait été plus élevé si on avait intégré celui de Camtel. Mais ce dernier n'a pas été déclaré.

Le segment des fournisseurs d'accès internet (FAI) et des fournisseurs de services à valeur ajoutée (FSVA), quant à lui, a réalisé 16,5 milliards d FCFA, soit une hausse de près de 27% en un an.

Ce montant était de 469,7 milliards un an plus tôt. Selon les experts, cette situation s'est exprimée par « une variation de la télédensité, c'est-à-dire le nombre de téléphones dans une région par rapport au nombre d'habitants, de l'ordre de 5,5 en 2014 à 5,2 en 2015, couplée à une variation du taux d'inflation à 0.8%, ce qui a impacté la consommation de façon globale », indique A. Wandji, ingénieur en télécoms.

