Cameroun: Conflit - Pascal Monkam parle du suicide manqué à son hôtel

« Je ne dois aucun franc à Emile Metae qui est comme mon fils et moimême je ne sais pas pourquoi il en est arrivé à cette décision extrême », a-t-il dit, tout en précisant qu'il existe des milliers de témoins dans cette affaire, étant donné que le drame s'est produit devant les autorités administratives, les autorités judiciaires, les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers appelés au secours.

L'homme dont l'état de santé est aujourd'hui stationnaire, malgré un traumatisme grave et l'état comateux dans lequel il avait d'abord été plongé au moment de sa première admission à l'hôpital Ad-Lucem de Banka, avait exigé le paiement d'une sommes d'un, puis deux, ensuite trois et finalement six millions de Francs Cfa dont lui serait redevable le Président directeur général du groupe La Falaise.

