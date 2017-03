À la suite du désaccord avec le gouvernement sur le lieu de sépulture, la famille biologique de l'illustre disparu envisage de plus en plus un enterrement en Belgique d'Étienne Tshisekedi dont le corps est gardé, depuis son décès le 1er février, dans un funérarium à Bruxelles.

On n'est pas encore sorti de l'auberge dans le feuilleton Étienne Tshisekedi dont le corps continue à moisir dans un funérarium à Bruxelles.

De plus en plus, l'option d'inhumer le « lider maximo » dans la capitale belge paraît se préciser au regard de la persistance du désaccord entre le gouvernement et la famille biologique du disparu quant au lieu d'enterrement.

Là-dessus, Mgr Gérard Mulumba, le jeune frère du défunt, n'a pas caché son dépit face aux atermoiements qui caractérisent le dossier du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui bloqué à cause d'une mésentente entre l'exécutif national et la famille biologique sur le choix du lieu de sépulture.

La famille du disparu et son parti l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) estiment, en effet, que le gouvernement peut déroger aux règles en matière d'inhumation et inhumer Étienne Tshisekedi au siège du parti, à l'entrée de la 10e rue Limeté.

Une option rejetée par l'exécutif national qui propose plutôt que le défunt président de l'UDPS soit enterré au cimetière de la commune de la Gombe dans un espace de 500 m2.

Lors de son dernier conseil des ministres tenu le vendredi 10 mars, le gouvernement a réitéré sa décision excluant toute possibilité d'enterrer le vieil opposant à Bruxelles dans un site urbanisé habité.

Ceci, indique-t-on, pour ne pas violer les textes règlementant l'organisation des funérailles en RDC. « Il n'y a pas d'autres endroits que le cimetière où l'inhumation peut se réaliser », a martelé le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary.

Ce qui complique à nouveau l'équation, mettant ainsi la famille biologique et politique d'Étienne Tshisekedi devant un fait accompli. En tout cas, pour la famille, il est temps qu'on en finisse avec ce dossier.

C'est d'ailleurs, pour ne pas tirer inutilement les choses en longueur qu'elle a été obligée d'accepter la proposition du gouvernement d'enterrer Tshisekedi à la Gombe avant de se rétracter face à l'obstination des militants du parti qui ont récusé ce choix, a indiqué l'évêque de Mweka.

Et d'ajouter que de nouvelles négociations avec l'autorité urbaine sont en vue, lesquelles négociations permettraient de lever une option définitive quant à ce.

« Si les autorités refusent, il faut que nous puissions considérer l'option de l'enterrer en Belgique », a-t-il déclaré.