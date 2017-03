Fallait-il en douter un seul instant ? Non, évidemment. Aussitôt l'annonce de la tenue à Ouesso de… Plus »

Elle a également attiré l'attention du personnel à l'œuvre dans cet hôpital. « La rigueur scientifique et l'excellence de la qualité des soins offerts doivent toujours répondre aux multiples attentes de nos populations », a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo qui n'a pas manqué de remercier la Chine pour la construction et le Cuba pour l'opérationnalisation de HGELBO.

Et d'ajouter : « L'hôpital général Edith- Lucie- Bongo-Ondimba réduira considérablement le taux d'évacuations sanitaires à l'étranger en offrant les soins de qualité dans les spécialités diverses et variées dont l'équivalent est à réclamer au-delà de nos frontières ».

Les seconds par ailleurs, concernent la Cardiologie, la Pneumonie, la Neurologie, la Chirurgie cardiovasculaire et thoracique, la Néphrologie Hémodialyse, la Neurochirurgie, l'Urologie, la Chirurgie pédiatrique. Les services de diagnostic dont l'Imagerie médicale et les services d'analyses biologiques au laboratoire allongent la liste...

En matière d'offre de soins, en effet, HGELBO est doté d'un plateau technique de deux niveaux : soins secondaires et tertiaires. Les premiers comprennent les services cliniques. Les Urgences médico-chirurgicales, les Consultations externes et spécialisées, la Médecine générale, la Gynécologie obstétrique, la Pédiatrie générale, l'Ophtalmologie, la Stomatologie, la Néphrologie-Hémodialyse, la Néonatologie, la Réanimation, l'infectiologie et la Rééducation fonctionnelle.

Les portes de l'Hôpital Général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba (HGELBO), situé à Oyo dans le département de la Cuvette (plus de 400 km au nord de Brazzaville), sont officiellement ouvertes aux malades même si, depuis des mois, les professionnels de santé cubains et congolais y travaillent déjà.

