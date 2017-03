Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Les jeunes valorisent leurs compétences dans le domaine

L'association dénommée « Crée ton avenir » qui regroupe des jeunes porteurs de projets offre un espace à ces derniers d'exprimer leur potentiel dans la création des richesses et de l'emploi, a indiqué Ghislain Ondelé Kanga lors d'un entretien le 3 mars, accordé aux Dépêches de Brazzaville.

Ghislain Ondelé Kanga a expliqué que l'objectif de l'association est de promouvoir la culture entrepreneuriale et de créer de très petites entreprises ; de petites et moyennes entreprises au Congo.

Celle-ci réunit des créateurs de richesses et d'emplois en formant un espace dont l'objectif est de promouvoir le secteur privé en réunissant des initiateurs de projets ; entrepreneurs ; investisseurs autour des intérêts collectifs.

« Pour aider les créateurs d'emplois et de richesses congolais à travailler en rapprochant les compétences, l'association a mis en place un point d'honneur à appliquer afin de révéler et valoriser les compétences entrepreneuriales ; à construire un parcours professionnel en conformité avec l'éthique qui caractérise les valeurs qui animent tout créateur d'emplois et de richesses, à savoir la créativité, l'autonomie, le sens de responsabilité, le leadership, la solidarité et l'ambition », a-t-il indiqué.

L'association a pour mission de développer un réseau des leaders d'origine congolaise, d'accroître leur influence et leur intégration dans toutes les sphères d'activités ; de cultiver les habitudes de réseau d'affaires ; de faire le lien entre les compétences ; de découvrir des secteurs d'opportunité, des métiers, etc. etc.

"Crée ton avenir" a pour croyance de contribuer à l'insertion professionnelle des Congolais afin de favoriser l'égalité des chances et la diversité », a déclaré Ghislain Ondelé Kanga.

"Crée ton avenir" a créé en son sein des clubs fondés sur la promotion de l'entrepreneuriat ; l'esprit d'entreprise ; l'auto emploi et la création des PME.

Elle est spécialisée dans l'apprentissage, le partage d'expérience et son transfért à d'autres activités lucratives.

A cet effet, elle présentera dans les jours à venir son projet de création d'une chaine de télévision aux entrepreneurs de Brazzaville.