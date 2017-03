Algérie: Mihoubi appelle à la promotion des relations culturelles algéro-turques

Un exposé sur les plus importants sites archéologiques algériens notamment ceux remontant à l'époque ottomane et les opérations de restauration que connaissent certains sites archéologiques à Alger a été présenté.

L'historien Nasr Eddine Saidouni a rendu à cette occasion un vibrant hommage à son ancien collègue à l'université d'Alger l'historien et le chercheur algérien le défunt Moulay Belkhmissi connu pour ses contributions dans l'histoire ottomane en particulier et l'histoire de l'Algérie en général.

M. Mihoubi a appelé dans son allocution d'ouverture de journées d'étude sur "les relations algéro-turques de l'époque ottomane à ce jour" à consacrer "un travail d'exception en matière de recherche et d'étude à cette étape historique", proposant la réalisation "d'oeuvres artistiques" et "la création de centres de recherche spécialisés".

Alger — Le ministre de la Culture Azzeddine Mihoubi a appelé samedi à la nécessité de hisser les relations culturelles entre l'Algérie et la Turquie au niveau des relations économiques et politiques".

