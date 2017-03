Congo-Brazzaville: Snél - Perturbation de la production électrique dans les prochains mois

Fallait-il en douter un seul instant ? Non, évidemment. Aussitôt l'annonce de la tenue à Ouesso de… Plus »

Déjà classée parmi les États africains disposant d'un faible taux de desserte en électricité qui varie entre 9 et 15% pour ses 70 millions d'habitants malgré un important potentiel hydroélectrique non exploité, la RDC sortirait affaiblie de cette situation aux conséquences désastreuses sur le social des Congolais.

Le niveau des eaux du fleuve Congo est au plus bas. Des experts de la Société nationale d'électricité (Snél) expliquent qu'en cette même période de l'année passée, la pluviométrie était intense et avait permis une production de l'énergie électrique à des proportions relativement satisfaisante.

