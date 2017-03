Algérie: Achèvement des gros oeuvres du minaret de la Grande mosquée d'Alger

Alger — Le gros oeuvres du minaret de la Grande mosquée d'Alger, d'une hauteur de plus de 250 mètres, ont été achevés samedi en prévision de l'ouverture de la salle de prière aux fidèles en décembre prochain avant la réception de l'édifice avec toutes ses structures à l'horizon 2018.

"Nous vivons un instant historique avec le parachèvement du minaret de la troisième plus grande mosquée au monde après celles des deux Lieux Saints de l'Islam.

C'est une fierté pour l'Algérie et pour la Chine, notre partenaire stratégique", a déclaré le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, qui a procédé symboliquement au dernier coulage de béton du plus haut minaret au monde.

Cette réalisation bat en brèche les assertions de tous ceux qui ont mis en doute la capacité de l'Algérie à construire un tel édifice religieux et lancé des rumeurs tendancieuses sur la non-conformité de l'oeuvre aux standards techniques", a affirmé M. Tebboune, ajoutant que "les travaux de la mosquée avancent à un bon rythme".

L'opération du parachèvement des travaux s'est déroulée en présence du wali d'Alger, M. Abdelkader Zoukh et de l'ambassadeur de la République de Chine, M. Yang Guangyu Yoo.

La hauteur du minaret, conçu dans un style maghrébin, est de 250.125 mètre tandis que la profondeur des pieux rectangulaires est de 45 mètres, a précisé le ministre.

Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d'Alger, a été confié à l'entreprise publique chinoise "CSCEC".

M. Tebboune a indiqué que le minaret et la salle de prière seront ouverts aux fidèles en décembre 2017, tandis que la réception finale interviendra à l'horizon 2018.

En sus de la salle de prière d'une capacité d'accueil de 120 000 fidèles, la Mosquée compte une cour extérieure, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs, des postes de protection civile et de sûreté.

Outre des commerces et des établissement de restauration, la Grande mosquée comptera un musée d'arts et d'histoire islamiques ainsi qu'un centre d'études sur l'histoire de l'Algérie.

Dans la partie sud du site, est prévu un centre culturel composé d'une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférence pouvant accueillir 1.500 participants.

Le ministre a admis "un retard d'un mois ou deux maximum dans les travaux de réalisation de la salle de prière", affirmant qu'il est "sans incidence sur la cadence globale des travaux".

"Le taux d'avancement des travaux de bétonnage est de 90% et les efforts sont consacrés actuellement à l'aménagement interne et externe en matière de décoration et de revêtement et ils avancent à un rythme acceptable", a ajouté M. Tebboune.

De son côté, l'ambassadeur de Chine a indiqué que ce projet traduisait les relations de coopération existant entre l'Algérie et la Chine unis par des liens historiques, promettant que la joie sera totale l'année prochaine avec la réception définitive de la Grande Mosquée d'Alger.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée en l'honneur de nombre de cadres de l'Agence nationale de réalisation et de gestion de la Grande Mosquée d'Alger ainsi que des ingénieurs et des travailleurs de la société chinoise.