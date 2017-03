Algérie: MPTIC - Mise en place d'un mécanisme permettant la "mobilité volontaire" des employés

Alger — Le ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication (MPTIC) a mis en place un mécanisme permettant la "mobilité volontaire" des fonctionnaires de ses directions de wilayas vers d'autres administrations publiques de leur choix, indique samedi un communiqué de ce ministère.

Cette démarche qui entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle organisation des directions de wilayas de la poste et des technologies de l'information et de la communication, s'est faite en relation avec la direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministère des Finances, en vue d'"insuffler une nouvelle dynamique aux activités de la poste et des télécommunications", relève la même source.

Le communiqué rappelle que l'option d'intégrer une autre administration publique demeure "volontaire et non obligatoire, conformément aux instructions fermes de la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication", en tenant compte "prioritairement" des intérêts des fonctionnaires relevant de ce ministère (MPTIC) et de l'évolution de leur carrière, ainsi que des besoins des structures relevant d'autres secteurs "qui en expriment le besoin".

Par ailleurs, cette mesure a été adoptée au profit des fonctionnaires désirant bénéficier d'opportunités offertes par d'autres institutions ou administrations relevant de la Fonction publique, précise-t-on.

Enfin, cette opération intervient dans une conjoncture "qui requiert la mobilisation de toutes les énergies disponibles, notamment les ressources humaines qui constituent une richesse durable et l'un des plus sûrs investissements pour booster l'économie nationale", ajoute la même source.