Libye: Des efforts libyens, régionaux et internationaux pour éviter l'escalade militaire dans la zone du Croissant pétrolier

Dans une interview accordée au quotidien "El Khabar" paru samedi, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui a indiqué que "l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte partagent le même discours et adressent le même message aux Libyens".

Le ministre de la Défense au gouvernement d'union nationale, Al-Mahdi al-Barghati a, pour sa part, donné des instructions pour renforcer les forces de la Garde des installations pétrolières de 600 militaires, soulignant que cette force sera dépêchée pour sécuriser et protéger les installations pétrolières et agira sur ordre du chef de la garde des installations.

Dans un communiqué rendu public vendredi, M. al-Sarraj a appelé "tous ceux qui sont soucieux de la sécurité du pays et de l'intérêt de tous les Libyens à s'unir et à unifier les institutions de l'Etat afin qu'elles puissent servir les Libyens dans toutes les régions du pays loin des conflits et de toute surenchère".

Alger — Les efforts menés aux plans international, régional et interne se poursuivent toujours en vue d'aboutir à un règlement consensuel de la crise en Libye et d'éviter l'escalade militaire dans la zone du Croissant pétrolier.

