Congo-Kinshasa: Coup de projecteur sur Ronnie Kabuika

En ce qui concerne Villa Matata, Ronnie est fort ravi « des retours intéressants à l'international ». Il faut relever qu'elle est l'une des rares fictions de RDC à avoir été vu notamment sur TV5 et A+. et qu'il ait ainsi « atteint son objectif ».

La liste n'est pas exhaustive. Sans plus de commentaires, il a signalé que « d'autres projets et collaborations sont en cours ».

Et étant aussi musicien, il peut arriver que je me retrouve à composer la musique d'un film, faire le mixage du son, le montage et l'étalonnage. Voilà une sorte de "one-man band".

Mais de temps en temps, lorsqu'il n'y a pas de personnes capables de faire certaines choses, de prendre certaines responsabilités localement, l'on est obligé de s'y mettre, d'être au four et au moulin.

