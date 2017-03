Congo-Brazzaville: Louis Gabriel Missatou - « Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux autour de la mort du Dr Fulgence Ibombo Gakosso n'est que des inepties »

Fallait-il en douter un seul instant ? Non, évidemment. Aussitôt l'annonce de la tenue à Ouesso de… Plus »

Rappelons que le Dr Fulgence Ibombo Gakosso, en plus de ses fonctions politiques, il est titulaire d'un doctorat en pharmacie et propriétaire de l'une des pharmacies les plus célèbres de la ville.

«Président du Club 2002 PUR dans le deuxième arrondissement Mvou-Mvou, le Dr Fulgence Ibombo avait fait de cet arrondissement son fief, dont il était candidat au législatif de 2007 pour le compte de son parti, il a toujours été réélu au Conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, ce qui lui a valu d'être premier secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de la ville océane.

Le secrétaire national chargé des Stratégies et des Affaires électorales, porte parole du parti Club 2002 PUR, Louis Gabriel Missatou s'est ainsi exprimé à l'occasion d'une interview qu'il a accordée le vendredi 10 février à la presse locale en vue de tordre le cou à quelques informations non fondées qui, selon l'orateur, circulent depuis quelque temps sur certains réseaux sociaux concernant les véritables motivations du suicide le samedi 4 mars à Pointe-Noire du membre du bureau politique du Club 2002 PUR, le Dr Fulgence Ibombo Gakosso.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.