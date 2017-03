Une exposition photo intitulée « La Chine d'aujourd'hui » a réuni sous l'égide de l'épouse de l'ambassadeur de Chine au Congo, Liu Hong, une centaine de femmes, le 9 mars dernier, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des droits de la femme.

Il s'agissait de réunir les femmes pour qu'elles puissent se rencontrer et échanger. D'une vision plus élargie de cette journée, qui au Congo se résume souvent au port du pagne et aux festivités,

« La Chine d'aujourd'hui » a voulu rehausser à travers ces photos l'histoire de la Chine, ses artistes féminines, ses antiquités, son patrimoine, ses sites historiques et ses 56 communautés ethniques nationales, pour montrer aussi que la place des femmes a changé dans cette Chine nouvelle.

On y voit un peuple qui explore son propre chemin de développement par le biais de l'union harmonieuse entre l'humanité et la nature.

Un pays qui a durement travaillé pour conserver son patrimoine, son identité, et sa culture, mais aussi pour faire évoluer le statut de la femme, sur un virage plus égalitaire.

Pleine de couleurs et de vies, cette exposition photo étaient à l'image de ses invités, qui elles aussi provenaient de divers milieux sociaux (fonctionnaires, enseignantes, ambassadrices, conservatrices, épouses des ambassadeurs et artistes) et nationalités (Congolaise, Chinoise, Française, vénézuélienne... ).