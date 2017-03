Madagascar: En attendant le prochain cyclone

Les dégâts dont ils prennent connaissance au fur et à mesure sont plus importants que prévu. La montée des eaux ayant entraîné la rupture des digues de nombreuses rivières de la région d'Analamanga a surpris les autorités concernées.

Aujourd'hui, ils doivent faire face à une situation encore plus grave car ils n'ont pas de solution aux problèmes qui se posent. Ils ne peuvent pour l'instant que manifester leur compassion et exprimer des mots de réconfort.

Aucun plan de crise n'avait été élaboré. Le BNGRC avait été le seul organisme mis à contribution, les autorités au plus haut niveau étant préoccupées par des problèmes plus politiques.

Les dégâts sont immenses dans le nord du pays. Antalaha est un champ de ruines et la ville est presque coupée du monde, les moyens de communication ayant été détruits dans leur presque totalité. Les autorités locales sont impuissantes et essaient tant que bien que mal de venir en aide aux sinistrés.

Les conséquences du passage du cyclone Enawo vont se faire sentir très longtemps. C'est avec lucidité et courage qu'il faut affronter toutes les conséquences de cette calamité qui était prévue et qu'on redoutait, mais on peut se demander si nous y étions bien préparés. Les habitants des localités les plus touchées ne peuvent pour l'instant que compter sur leurs faibles moyens pour essayer de s'en sortir.

