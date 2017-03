Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Les agents exhortés à adopter les nouvelles pratiques

Un atelier de restitution des acquis de la conférence des directeurs du ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité, tenu récemment à Kintelé, a été organisé par la direction départementale des Affaires sociales du Kouilou, le 10 mars, dans le district de Hinda en présence d'Esaie Nsilulu Biangana, secrétaire général dudit district.

Les chefs de circonscription d'action sociale des districts du Kouilou, les agents, les gestionnaires et personnel de la direction départementale des Affaires sociales ont pris part à cet atelier qui est une réponse aux orientations d'Antoinette Dinga Dzondo, ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité qui, à l'occasion de clôture des travaux de la conférence des directeurs, tenue à Kintelé du 2 au 4 février, souhaitait fermement une appropriation par tous les agents sociaux des acquis de cette conférence pour mieux servir les populations cibles, a dit Firmin Sembet, directeur départemental des Affaires sociales du Kouilou.

Et d'ajouter : « La connaissance des textes, le respect de la hiérarchie, mieux des normes administratives et leur pratique, l'harmonisation des techniques et méthodes dans la production des rapports sont autant d'outils qui ne peuvent être effectifs que dans la compréhension de la nécessité de travailler en équipe, afin de lever les obstacles qui bloquent notre action commune en faveur des populations vulnérables ».

Afin d'améliorer la performance du ministère face aux défis sociaux mais aussi pour réaliser une mise à niveau informationnelle des cadres sur les missions du ministère, des assises de Kintelé sont sorties des esquisses de solutions ou des pistes de solutions adaptables au contexte, à l'environnement et au climat du travail qui prévaut au ministère élaborées à partir des faiblesses constatées.

Les thèmes tels que "Le circuit administratif des rapports d'activités, des courriers et autres", "La notion de hiérarchie administrative, "La notion de responsabilité, "Les valeurs partagées des travailleurs sociaux", "La déontologie des professions de la santé et des affaires sociales", "La responsabilité collective et individuelle", "La connaissance du budget et la production des rapports financiers", "Les missions de l'inspection générale du ministère développés à Kintelé" ont été expliqués aux agents sous tutelle par Firmin Sembet, étayés d'exemples et d'illustrations.

À la fin de la réunion, les orientations et actions 2017 du ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité ont été mises à la disposition des participants, tout comme l'engagement des participants à traduire dans les faits les directives de la hiérarchie.

«Hinda qui est la première localité à nous accueillir se voudra être la césure entre les pratiques anciennes et celles dites nouvelles, qui vont nous dicter la feuille de route 2017 de notre ministère.

Cette stratégie permettra aussi, je l'espère, d'adopter des réponses aux multiples attentes des populations.

J'ai grand espoir que l'ensemble des enseignements reçus au cours de cet atelier seront capitalisés et mises en pratique dans la réalisation de nos activités pour un travail social de proximité toujours satisfaisant », a conclu Firmin Sembet.