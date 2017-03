Congo-Brazzaville: Les leçons d'Oyo

Fallait-il en douter un seul instant ? Non, évidemment. Aussitôt l'annonce de la tenue à Ouesso de… Plus »

Et c'est précisément la raison pour laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, la Banque mondiale et l'Union Européenne avaient envoyé des représentants à Oyo qui ont pris la parole pour affirmer de façon solennelle leur appui au Fonds Bleu.

S'il débouche, comme tout permet de le penser aujourd'hui, sur une économie régionale riche et efficace, mais fondée sur le respect de la nature il modifiera de façon radicale les règles qui régissent depuis plus d'un siècle la production, le commerce, l'investissement sur les cinq continents.

D'un commun accord et sans que les divergences existant ici et là entre les pays du Bassin du Congo viennent perturber le processus qui s'amorce sous nos yeux va donc se mettre en place une communauté de nations fondée sur le respect de la nature.

Le pari semblait fou, il y a quatre mois, de rassembler dans une petite ville du Nord Congo les représentants des douze pays qui composent le Bassin du Congo et de leur proposer de s'unir pour créer une institution dont la mission serait d'asseoir le développement durable de cette partie de l'Afrique sur une gestion raisonnée et raisonnable des immenses ressources naturelles que celle-ci détient, sur une émergence des populations respectueuses de l'environnement, sur le lancement d'une réflexion commune concernant les richesses aquatiques du deuxième plus grand bassin fluvial de la planète.

