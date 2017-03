Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits de la femme - Retour sur l'ensemble des activités organisées par l'IFC

Fallait-il en douter un seul instant ? Non, évidemment. Aussitôt l'annonce de la tenue à Ouesso de… Plus »

Dans une ambiance riche en sons, teintée de folklore et de jazz, Gladys Samba s'est entourée de talents comme Romaric Zika, Eric Ntombani, Christha Kanu, Press Mayindou et Gilles Samaël Mielenandi, pour donner du rythme à cette lutte paritaire.

« La parité ne peut pas avoir de sens sans que la femme s'appuie sur la connaissance de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes ; la protection des femmes depuis l'enfance : le respect de l'intégrité ; le droit fondamental à l'éducation et à la défense », a-t-il déclaré dans son allocution, avant d'ajouter que « les femmes sont dans l'ignorance de leurs droits ».

L'échange axé sur l'égalité entre l'homme et la femme ; la formation des femmes sur la parité ; les stratégies de sensibilisation à la parité et le manque d'engouement des femmes aux débats sur les questions du genre a été rehaussé par la présence de l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery.

Selon Armel Mboumba, les photos en noir et blanc nous renvoient à l'ancienne époque, les souvenirs des mamans au champs. Alors que celles en couleur présentent les actuelles (Femmes entrepreneuses, étudiantes, athlètes, etc.)

Elle va plus loin dans cette symbolisation dans les couleurs qu'elle a choisies pour cette exposition notamment le noir et le blanc.

Ses clichés viennent en appui à la citation, car on y voit des femmes travailleuses, notamment celles qui évoluent chez les sapeurs-pompiers, les vendeuses, joueuses, secrétaires, élèves et bien d'autres.

