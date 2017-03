Congo-Brazzaville: Pronar - Des solutions envisagées pour sécuriser les massifs forestiers

Fallait-il en douter un seul instant ? Non, évidemment. Aussitôt l'annonce de la tenue à Ouesso de… Plus »

« Si nous avons des terres non sécurisées, c'est difficile que les partenaires viennent investir au Congo », a-t- elle déclaré en substance lors de cette réunion de travail.

Cette étendue de terre disponible sera cédée dans le cadre du Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar), avec pour principaux projets de reconstituer les réserves fauniques et d'attirer les investisseurs.

C'est un processus qui présente des intérêts à la fois environnemental et économique. Le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Martin Coussoud Mavoungou, a renouvelé le 1er mars dernier à Brazzaville son engagement de mettre en disponibilité un million d'hectares de plantation pour la constitution de la réserve foncière de l'Etat.

Cette problématique de la préservation des écosystèmes a été au cœur de la rencontre interministérielle conduite conjointement par la ministre de l'Economie forestière, du développement durable et de l'environnement et son collègue des Affaires foncières et du domaine public, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, en présence de quelques cadres et chefs de projets.

