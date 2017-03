Congo-Brazzaville: Fima - Solution Musica et Sanisina ont livré de bonnes prestations

Fallait-il en douter un seul instant ? Non, évidemment. Aussitôt l'annonce de la tenue à Ouesso de… Plus »

Le groupe Sanisina a donné un concert gospel exceptionnel. Il a emballé le public par ses rythmes et ses mélodies, l'auditoire a accompagné toute la soirée l'ensemble vocal et les solistes par ses claquements de mains sur des airs connus de gospel classiques et modernes.

Depuis sa première édition, le Fima a souvent été réputé par la présence des artistes internationaux dont les objectifs des caméramen et des photographes sont braqués. Mais le 8 et 9 mars, les choses ont été bien différentes.

Les deux groupes musicaux se sont distingués au Festival international des musiques et des arts. D'abord le 8 mars à la mairie de Mvoumvou et ensuite le 9 mars au stade Kokolo Kopa, deux jours qui sont restés gravés dans la tête des Ponténégrins.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.