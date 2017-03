Le CITEM exhorte le gouvernement malgache à mettre fin aux pillages des ressources naturelles et aux… Plus »

Et chaque soir, des concerts à thème sont programmés dans les sites prévus (voir programmation). Mais à part les concerts, des ateliers - classiques, jazz et bà-gasy - sont aussi au programme.

A la différence des précédentes éditions, le festival intégrera d'autres instruments à cordes. En plus de la guitare classique, la guitare basse et le kabosy seront aussi de la partie. Mais pas seulement ! Cette édition 2017 sera surtout marquée par la présence d'une harpe dans le festival.

« On parle du festival en Europe, en bien, cela va sans dire. Du coup, beaucoup de guitaristes européens ont répondu à l'appel à artistes et manifesté leur intérêt à faire partie du FGIM. Mais pour des raisons budgétaires, nous n'avons pas pu les prendre tous », fait savoir Ravaka Narimanana.

Ainsi, de grosses pointures malgaches et étrangères à l'instar de Narimanana, Rolf ou de l'Italien Fabio Barbagallo se partageront la scène avec des guitaristes en herbe et des stars montantes de la guitare.

Tout est fin prêt, du côté du comité d'organisation. « Les guitares sont déjà réglées et en diapason, on n'attend plus que le jour J pour donner le la », lance Ravaka Narimanana, Présidente du Musician Association Artists Guitarists of Madagascar (Maagma). Une vingtaine de guitaristes et groupes de guitaristes sont prévus pour cette quatrième édition.

