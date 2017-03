Madagascar: Voahangy Rajaonarimampianina\Najat Vallaud-Belkacem - Même mode vestimentaire

Le CITEM exhorte le gouvernement malgache à mettre fin aux pillages des ressources naturelles et aux… Plus »

Comme le temps était assez frais à Tana lors du passage d'Enawo. Ce qui explique visiblement le look et « loko » commun des deux femmes qui, en plus de leur coupe de cheveux, donnent l'impression d'avoir adopté un « dress code », même si, en raison de leur statut, l'une va défiler sur le podium pour le mode hiver-printemps au fashion week à Paris ; et l'autre pour le mode été-hiver sous le ciel des tropiques.

Mode. A 10.000 kilomètres plus loin, Najat Vallaud-Belkacem ne pouvait pas porter un jean slim, encore moins un skinny, sur le perron de l'Elysée. Mais elle portait également une écharpe de couleur sombre et sans doute aussi des demi-bottes car il fait encore froid à Paris avec la saison hivernale.

A l'image de Voahangy Rajaonarimampianina qui agrémentait le tout d'une paire de bottines. Et d'une longue écharpe gris clair qui ne cachait pas pour autant la fermeture asymétrique, les épaulettes et les poignets zippés caractéristiques du Perfecto.

Jean slim. En somme (leurs cachets étaient élevés), des top models qui ont marqué leur temps. Contrairement à ce style de blouson au passé intemporel qui avait connu un regain de popularité en 2005 avec le rocker Pete Doherty et sa compagne Kate Moss qui le portaient avec un T.shirt et un jean slim.

Un uniforme de rocker qui avait inspiré dans les années 50 des acteurs célèbres comme Marlon Brando et James Dean. Vingt années plus tard, le mouvement Punk s'était approprié le Perfecto.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.