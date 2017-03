Burkina Faso: 2e congrès du MPP - Vers la confirmation de Salifou Diallo à la tête du part?

Le 2e congrès ordinaire du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) se tient, le 10, 11 et 12 mars 2017 à Ouagadougou, sous le thème « la mise en œuvre opérationnelle du programme présidentiel : quelles perceptives et quels engagements ? ». Ces assises devront consacrer le renouvellement des instances du parti.

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) mobilise ses troupes pour accompagner la mise en œuvre du programme du président Roch Marc Christian Kaboré, consigné dans le Plan national de developpement économique et social (PNDES).

C'est tout l'intérêt du 2e congrès ordinaire du parti au pouvoir, qui a lieu les 10, 11 et 12 mars 2017 à Ouagadougou, sous le thème « la mise en œuvre opérationnelle du programme présidentiel : quelles perceptives et quels engagements ? ».

Les 5000 congressistes, les responsables et militants du MPP venus des quatre vents du pays et de l'Etranger, vont spécifiquement mener des réflexions sur le programme présidentiel, la vie du parti et la réforme des statuts, le bilan des élections et les leçons à tirer.

Trois commissions ont été constituées à cet effet, avec à charge pour elles de faire des propositions à même de permettre au MPP d'envisager l'avenir avec sérénité.

Les participants au congrès vont ainsi revenir sur la première année d'exercice du pouvoir par leur leader, le président Kaboré et sur le parcours du parti depuis sa création en 2014, avec en prime une triple victoire aux élections présidentielle, législatives (55 députés sur 127) et municipales (272 sur 370 mairies et arrondissements).

Sur cette question cruciale de la vie du MPP, le congrès devra procéder au renouvellement de ses organes nationaux. Des sources introduites évoquent déjà la confirmation du président par intérim, le président de l'Assemblée nationale, Dr Salifou Diallo, à la tête du parti.

Précédemment premier vice-président, celui-ci assure la gestion des affaires courantes depuis l'accession à la magistrature suprême du patron d'alors du MPP, Roch Marc Christian Kaboré, à l'issue de la présidentielle de 2015.

L'intéressé, qui n'a pas pipé mot sur son intention de diriger pleinement le parti, s'est réjoui de la tenue du congrès, à la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, le samedi 11 mars au Palais des Sports de Ouaga 2000.

« La tenue de ce 2e congrès ordinaire est un motif de fierté et une victoire pour l'ensemble de nos militants », a-t-il déclaré.

Exprimant sa fierté par rapport aux acquis engrangés par le MPP lors des élections, M. Diallo a rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat, un « leader disponible », à qui il a assuré le soutien « indéfectible » du parti dans sa « noble » et « exaltante » mission.

Tout en invitant les militants à se départir du « triomphalisme anesthésiant », il les a demandés de redoubler d'ardeur pour soutenir l'opérationnalisation du PNDES.

Un plan qui consacrera, chaque année, plus de 1000 milliards de francs CFA aux investissements aux fins de contribuer à l'épanouissement des Burkinabè.

Inquiétudes autour des menaces terroristes

Le président par intérim du MPP n'a pas aussi passé sous silence les menaces sécuritaires au Sahel, fustigeant au passage le sinistre dessein des terroristes voulant mettre le Burkina à genou, et la question de la réconciliation nationale.

« Le MPP est partisan d'une réconciliation nationale vraie avec le peuple meurtri, avec tous les patriotes et tous les citoyens épris de justice », a dit Salifou Diallo.

A sa suite, le porte-parole de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP), Me Benewindé Stanislas Sankara, a réaffirmé son soutien aux responsables du MPP, les exhortant à opérer une politique de rupture pour transformer le rêve de l'insurrection populaire en une réalité.

L'ouverture des travaux du 2e congrès ordinaire du MPP a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Paul Kaba Thieba, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, et des leaders de partis politiques de plusieurs pays (Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Maroc, France, Allemagne, RDC, Niger, Sénégal, etc.).

Le guide de l'opposition burkinabè a justifié sa présence aux côtés du MPP, par les « bonnes » relations entretenues par la majorité et l'opposition, au-delà des débats parfois houleux et des invectives.

« L'opposition continuera à jouer son rôle de contre-pouvoir avec vigueur et ne tombera jamais dans la complaisance », a-t-il assuré, tout en appelant le gouvernement à prendre « très au sérieux » la question de l'insécurité au Sahel.

Les responsables des partis « frères » du MPP, conviés au congrès, ont aussi livré des messages d'encouragements et de solidarité, à l'image du président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N'Guessan.

« L'invitation à ce congrès est la confirmation des relations de fraternité et de confiance qui lient les dirigeants du MPP et du FPI, et par-delà les deux pays », a soutenu l'ancien Premier ministre ivoirien.