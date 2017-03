Congo-Kinshasa: Des bandits armés dévalisent le Centre Hospitalier Universitaire de Mbandaka

Un officier de la police anticriminelle joint par Radio Okapi a fait savoir que son unité a déjà détecté les différents réseaux des bandits et leurs sites dans la ville de Mbandaka. Mais seule la logistique fait défaut pour les neutraliser, notamment un véhicule 4X4 et du carburant, a-t-il déploré.

Ces bandits ont aussi ravi des téléphones et l'argent aux infirmiers et aux malades internés, indique la même source qui n'avance pas une somme emportée.

Selon Iyetsi, médecin directeur de ce centre, un groupe d'hommes munis d'armes à feu, a fait irruption et cassé plusieurs bureaux, y compris la salle d'accouchement, le bloc opératoire et les chambres des malades.

Des bandits armés ont dévalisé samedi 11 mars le Centre hospitalier universitaire, ex-Clinique de Mbandaka et ont emporté des médicaments et matériels cliniques.

