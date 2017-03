Afrique: Monnaie unique - La dynamique de convergence se poursuit

Tiémko Meyliet Koné, gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a présidé avant-hier, mercredi, à Dakar, la réunion du bureau de l'Association des banques centrales africaines (Abca). Au menu des échanges, l'état d'avancement du projet d'intégration monétaire en Afrique, notamment la création de la banque centrale africaine.

La traditionnelle réunion annuelle du processus d'intégration monétaire de l'Afrique se poursuit lentement mais surement. Hier, Dakar a abrité la réunion du bureau du secrétariat de l'association des banques centrales africaines (Abca). Cette session a été précédée par la rencontre préparatoire du Comité technique tenue les 6 et 7 courant.

Au menu des échanges, l'état d'avancement du projet d'intégration monétaire en Afrique, notamment la création de la banque centrale africaine, le rapport d'un groupe d'experts des banques centrales, chargés d'affiner les critères de convergence du programme de coopération monétaire en Afrique (Pcma), les activités de la communauté des superviseurs bancaires africains (Csba), les questions d'ordre institutionnel, administratif et financier, ainsi que la préparation du séminaire continental et des réunions annuelles de l'année 2017. En effet, c'est le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, en Éthiopie, sur décision des Chefs d'Etats et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (Oua) que l'Abca a été créée.

Les principaux objectifs qui avaient été assignés à l'Association des banques centrales africaines étaient de favoriser la coopération dans les domaines monétaire, bancaire et financier dans le continent; de contribuer à la formulation de principes pour l'application des accords conclus entre les pays africains dans les domaines monétaire, bancaire et financier, mais aussi de contribuer au renforcement de la stabilité des prix et de la stabilité financière en Afrique.

A ces objectifs de l'Abca, l'étude de l'efficacité des institutions économiques et financières dans lesquelles les pays africains ont des intérêts et proposer les voies et moyens permettant leur amélioration. Sur la base d'un processus chronologique bien défini, indique une note transmis à la presse, «l'Association des banques centrales africaines cherche à favoriser L'avènement d'une monnaie unique et d'une Banque Centrale commune en Afrique».

Forte de 39 membres, l'Abca en tant que institution de l'Union africaine (Ua) dispose d'un secrétariat permanent qui assure l'organisation et le secrétariat des réunions de l'Abca.