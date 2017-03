Mauritanie: L'opposition manifeste contre la révision constitutionnelle

Les soins de santé de Mauritanie vont s'améliorer qualitativement et quantitativement très… Plus »

Le Fnud, qui regroupe quinze partis, n'approuve pas certaines de ces modifications mais dénonce surtout une méthode politique non consensuelle et un manque de débat démocratique.

L'opposition mauritanienne réunie sous la bannière du Forum national pour l'unité et la démocratie (Fnud) a marché, samedi, dans les rues de Nouakchott pour protester contre la révision constitutionnelle adoptée jeudi par les députés et qui doit désormais être examinée par le Sénat.

