Sénégal: Décés de Cheikh Tidiane Tall - La musique va se sentir bien seule...

Le musicien Cheikh Tidiane Tall est décédé hier, vendredi 10 mars à Dakar, des suites d'une longue maladie. Né en 1946, Cheikh Tidiane Tall, membre du mythique groupe Xalam, et «virtuose du piano et de la guitare», était aussi connu pour sa longue collaboration avec quelqu'un comme la chanteuse Kiné Lam.

Cheikh Tidiane Tall sera inhumé aujourd'hui, samedi 11 mars à Touba, juste après la levée du corps prévue à 9h, à l'Hôpital Principal de Dakar.

C'est une triste nouvelle... Le musicien Cheikh Tidiane Tall est décédé hier, vendredi 10 mars à Dakar, a annoncé le président de l'Association des acteurs de l'industrie musicale (Aim), sur les réseaux sociaux. Pour Zeynoul Sow, c'est un «homme de valeur» qui vient de nous quitter.

Guissé Pène, l'ancien secrétaire de l'Association des métiers de la musique (Ams), que nous avons eu au téléphone hier, dans la soirée, a surtout exprimé une «grande douleur», et autant dire que pour lui, c'est une double perte : «J'ai perdu quelqu'un qui partageait le même univers que moi, la musique, mais j'ai aussi perdu un grand-frère et un cousin».

Guissé Pène se souviendra, dira-t-il, de quelqu'un qui avait «beaucoup de talent, un créateur, un vrai, musicien, arrangeur, compositeur, virtuose de la guitare et du piano qui jouait de plusieurs instruments».

Sans oublier, toujours selon l'ancien Sg de l'Ams, que Cheikh Tidiane Tall avait su «déblayer» le terrain pour les femmes, dans le «paysage musical sénégalais».

On se souviendra entre autres de sa longue collaboration avec quelqu'un comme Kiné Lam, «la première femme à avoir eu son propre groupe». D'autres suivront...

Comme on se souviendra aussi de ses «productions de qualité», de ses «œuvres d'anthologie», de son histoire avec Xalam et Xalam II etc.

L'homme, dit encore Guissé Pène, était assez «généreux» pour ne pas être jaloux de son «savoir», et encore moins de son «avoir», qu'il partageait volontiers. Un homme «d'idées et de visions est parti», avec sans doute «quelques secrets et autres projets» qu'il aurait pu réaliser.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, hier, l'Ams a fait part de sa profonde tristesse : «Cheikh Tidiane Tall, Keur Gui pour les intimes, est une légende, un virtuose qui a hissé très haut l'étendard de la musique sénégalaise ici et hors de nos frontières».

Mais disons que la maladie est passée par là... Guissé Pène confirme à ce sujet que depuis son pèlerinage à la Mecque, Cheikh Tidiane Tall n'allait pas très bien.

Admis dans des structures comme la clinique Pasteur, l'Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy), et l'Hôpital Principal, « il n'a pas été livré à lui-même».

Zeynoul Sow, que nous avons aussi contacté hier, a justement laissé entendre que l'Aim avait «accompagné Cheikh Tidiane Tall, qui était membre du bureau de l'Association, pendant toute la durée de sa maladie».

Et pour le président de l'Aim, c'est à la fois un «événement douloureux» et une «grosse perte pour le Sénégal et pour l'Humanité», ne serait-ce que pour le «talent» et l'«expérience» de Cheikh Tidiane Tall... «Un monument vient de nous quitter, dira-t-il, un exemple pour la nouvelle génération ».

Cheikh Tidiane Tall sera inhumé aujourd'hui, samedi 11 mars à Touba, juste après la levée du corps prévue à 9h, à l'Hôpital Principal de Dakar.

Nos condoléances à sa famille, à ses proches, au Xalam II, endeuillé, une fois de plus, après la disparition de son batteur, Abdoulaye Zon, dit Ablo, au mois d'août dernier.

MBAGNICK NDIAYE, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION : «Un artiste inspiré», un «homme de conviction»

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, s'est exprimé, suite au décès de Cheikh Tidiane Tall.

Le communiqué parvenu hier, vendredi 10 mars à la rédaction de Sud Quotidien, le présente à la fois comme un «homme de conviction et d'engagement», et comme un «artiste éclectique, inspiré, multi instrumentiste, compositeur, arrangeur et formateur», qui a su «tout au long de sa riche carrière, surfer entre tradition et modernité».

Sans parler de la «maestria» avec laquelle il aura «maintenu le lien entre les différentes générations et formes d'expression musicale».

L'artiste avait aussi le sens du détail, jusqu'à l'obsession, et «ceux qui ont connu Grand Cheikh», pour reprendre les termes du communiqué, se souviendront forcément d'un «artiste intransigeant, à la rigueur métronomique, qui ne rechignait pas à reprendre ou faire reprendre, autant de fois que nécessaire, une phrase musicale, dans la recherche obsessionnelle de la perfection».