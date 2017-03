Sénégal: Agriculture durable contre agro-business - Les OGM ne sont-ils pas déjà là ?

Un continent et des pays dans le mouvement avec comme sujet, une opposition entre agriculture durable et agro-business. Mais encore, un débat de fond sur l'agriculture et ses performances grâce à l'amélioration de la qualité des semences.

Depuis 1819-1820, années qui ont marqué les débuts de la colonisation agricole introduite dans le Saloum, la Casamance, l'ancienne région de Diourbel-Louga, avec l'arachide comme espèce de référence, le paysage des campagnes sénégalaises à beaucoup évolué.

En mal et en bien avec les conséquences de la monoculture de cette culture commerciale, sur les sols mais aussi par les difficultés à renouveler constamment graines et semences.

Devenue un problème mondial, la quête de bonnes graines est aujourd'hui au cœur du débat sur les Organismes génétiquement modifiés plus connus sous l'appellation Ogm.

En Afrique, terre propice pour les affairistes de Monsanto (1) dont la production de semences est aujourd'hui la seule raison d'exister, le futur ne se fera pas pour les tenants de cette multinationale, sans ces semences modifiées et plus adaptées, selon eux, à la lutte contre la pauvreté des sols et la baisse des rendements. Mais à quel prix, se fera ce nouveau défi ?

Ogm et autosuffisance vont-ils forcément ensemble ? La tentation est devenue grande du coté des pouvoirs politiques et des lobbies économiques. Des défis et des slogans, l'Afrique en crée, il semble tous les 20 ans.

Et, sur le chemin tortueux du développement, le continent en a vu passer des slogans. L'hebdomadaire Jeune Afrique économie, sous la houlette du journaliste Blaise Pascal Talla avait fait le pari jusqu'à la fin des années 2000, de donner une image positive du continent et de présenter les pays africains à travers de grands reportages, comme des pôles d'émergence et de redécollage à tous les niveaux. Grande illusion pour l'époque et son contexte économique difficile.

Près de 20 ans après la disparition plus ou remarquée des kiosques de ce magazine flatteur qui existe pourtant encore, les autoroutes de l'information aidant, mais encore, le numérique et les réseaux, la donne a changé et tous se mettent sur le continent à rêver d'émergence et d'autosuffisance alimentaire au lieu des choses plus simples et plus adaptées aux besoins du moment.

Comme s'il fallait faire tourner chaque fois la roue pour de nouvelles illusions, voilà que c'est autour de l'agriculture, de l'agro-business et de l'autosuffisance alimentaire surtout en riz que le regard des gouvernants se tourne.

A tous les coups et à tous les prix, on tente tout. Et c'est dans ce contexte que les semences sous toutes les formes entrent dans le pays.

Parmi, elles, celles dont ne parle pas et qui est là de l'avis des observateurs et de certains experts. Les Organismes génétiquement modifiés. N'est-ce pas pour autant une autre solution pour lutter contre les pénuries alimentaires et les difficiles périodes de soudure.

Un sujet d'affairistes, d'experts et de chercheurs, mais aussi un vrai sujet pour les paysans, les associations et toutes les organisations travaillant autour de cette question d'une agriculture plus performante.

Certaines parmi ces organisations disant non aux Ogm et d'autres pour ; histoire de réduire la dépendance en riz, en maïs, mil, autres céréales et variétés de légumes et de fruits.

Au Sénégal, comme un peu partout en Afrique, on en parle, on ne les voit pas, mais sont-ils aussi loin de nous, les Organismes génétiquement modifiés ? En mal ou en bien, les produits de l'agriculture ne sont pas tous reconnus aujourd'hui comme non génétiquement modifiés.

Dans ce monde où la recherche améliore chaque jour un peu plus ses résultats à travers la mise sur les marchés de semences nouvelles, nul ne sait à quoi ressemble tout ce qu'il consomme.

Les céréales comme les légumes et toutes ces feuilles qui nous arrivent des champs avec la cohorte de produits chimiques qui leur permettent d'être encore plus gros, plus fermes, plus faciles à vendre sur les marchés sont-ils aux normes ?

Les Ogm une belle histoire de la recherche comme l'ont annoncé les médias à leur début. Mais, le débat ne faisait que commencer.

En Afrique, et dans le monde, pour les Ogm comme pour le nucléaire, la peur s'est substituée au légitime débat scientifique, en partie pour ceux qui tirent leur fonds de commerce des inquiétudes de la population, selon certains experts.

Même si c'est avec une certaine prudence qu'il faudra introduire de nouveaux systèmes de production plus adaptés, ne pas tenter quelque chose avec les ces Ogm ressemble bien à une folie.

Parce qu'à les en croire, « Financièrement tout d'abord : les bénéfices directs de la mise en place des Ogm pour les agriculteurs sont de 5 milliards de dollars par an. En d'autres termes, les Ogm ont accru la richesse mondiale de 5,6 milliards.

Depuis 1995, c'est ainsi 25 milliards de dollars de richesses supplémentaires qu'ont apportés les Ogm, » soulignent ces mêmes experts qui ajoutent que « Rien qu'en Argentine et uniquement sur cinq ans, la mise en place des Ogm a permis de créer 200 000 emplois directs et indirects selon l'étude menée par Trigo et alii en 2002 (voir sources). Les effets sur l'environnement sont des plus spectaculaires : 962 millions de kilos de Co2 non produits grâce aux Ogm rien qu'en 2005, 356 millions de litres d'essence économisés par une meilleure organisation des récoltes et des traitements. »

ET VOILA POUR L'ARGUMENT POUR...

Sous un autre regard, « Grâce à ces nouvelles variétés de semences, l'impact sur l'environnement a été réduit de 15,3 % entre 1996 et 2005. 7 % de produits chimiques en moins utilisés, chiffre d'autant meilleur qu'il tranche avec la croissance sur les cultures classiques. C'est donc 224,3 millions de kilos d'insecticides et autres produits qui n'ont pas été déversés en 2005 grâce aux Ogm. » la source de cette information vient de L'Environmental Impact Quotient qui mesure l'effet sur l'environnement et qui est un indicateur éprouvé, mis au point en 1992 par des chercheurs de l'université Cornell.

Et l'on attend toujours une étude, pour ces partisans de oui, qui conclura des dangers des Ogm... Logiquement, leur conclusion est que dans les pays où ils ont été autorisés, les Ogm ont rencontré un très grand succès par exemple ; 100 % des plants de soja en Uruguay sont Ogm, 95 % du coton en Afrique du Sud ou 93 % des plants de soja aux Etats-Unis.

Et ces demandes émanent toutes de quelques entreprises aujourd'hui connues des défenseurs des Ogm et qui, dans le monde, semble-t-il, maîtrisent la production de semences Ogm. Outre Monsanto, surnommé « le Microsoft de l'agriculture » pour avoir vu avant tous les autres le potentiel de ce marché (il possède 90 % des brevets sur les gènes), l'allemand Bayer, l'américain Dupont Pioneer ou le suisse Syngenta appartiennent à ce cercle restreint. Tous créent leurs variétés à partir de gènes Monsanto, moyennant le versement de royalties.

AVEC 60% DE TERRES ARABLES INEXPLOITEES...

L'AFRIQUE, UNE TERRE D'ACCUEIL PROPICE AUX OGM

Depuis leur base sud-africaine, ces entreprises voient l'Afrique subsaharienne comme un horizon immense qui s'ouvre à eux. Le continent possède 60 % des terres arables inexploitées de la planète, et, aujourd'hui, les plantes transgéniques totalisent moins de 3 % de ses surfaces cultivées, soit 4 millions d'hectares, contre 70 millions aux États-Unis et 66 millions en Amérique latine. Certains rapports qualifient même l'Afrique de « dernière frontière » en matière d'organismes génétiquement modifiés.

Longtemps, cette part d'Afrique « pro-Ogm » n'a été constituée que d'exemples isolés. Johannesburg a même représenté pendant dix ans l'unique débouché pour ces semences lancées au milieu des années 1990 par Monsanto. Pionnière, la nation Arc-en-ciel vote dès 1997 un « Ogm Act » et lance la production l'année suivante, faisant du pays l'un des tout premiers au monde à adopter les « biotechnologies », selon la formule privilégiée par l'industrie. Aujourd'hui, 80 % du maïs, 85 % du soja et près de 100 % du coton sud-africains sont génétiquement modifiés.

L'un des premiers chantiers de Gyanendra Shukla, lorsqu'il a quitté son Inde natale pour prendre la tête de la division Afrique de Monsanto, a été de déménager son siège de Johannesburg à Nairobi. Fief historique de la firme américaine, l'Afrique du Sud voit sa croissance patiner. Ce changement, annoncé en janvier 2015, vise donc à rapprocher le groupe de l'Afrique subsaharienne, où la demande alimentaire ne cesse de croître.

Un an plus tard, le Kenya a lancé le processus d'homologation du maïs génétiquement modifié. La plus grosse économie d'Afrique de l'Est n'est pas la seule à s'engager dans cette voie. Ghana, Nigeria, Cameroun, Tanzanie... Ces dernières années, nombre d'États du continent ont travaillé à l'élaboration d'un arsenal législatif complet, tout en pratiquant des tests de variétés Ogm. Viendront ensuite l'Égypte en 2008, avec le maïs Bt (pour Bacillus thuringiensis, le nom d'une bactérie qui permet de résister à certains insectes) - mais sa production est suspendue depuis la révolution ; le Burkina Faso, en 2008, avec un coton Bt coproduit par Monsanto et l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (Inera) ; et, enfin, le Soudan en 2012, avec un coton Bt produit par des entreprises locales et chinoises.

En 2008 déjà, après plusieurs années d'intense prospection, Monsanto se lance dans le coton au Burkina. Intrigué, l'un de ses concurrents, qui ne souhaite pas être nommé, se penche à son tour sur le sujet et anticipe alors une explosion du coton Bt dans la région - Mali, Sénégal et Cameroun en tête (2).

UN ATTRAIT DE PLUS EN PLUS GRAND

Selon la revue GRAIN, les efforts entrepris pour introduire les cultures génétiquement modifiées dans l'agriculture africaine ne diminuent pas, même si (et c'est aussi l'une des raisons) l'industrie du génie génétique est chancelante presque partout dans le monde. Un nombre de plus en plus grand d'organisations, de réseaux et de groupes de pression liés de près à l'industrie du génie génétique œuvrent à promouvoir l'agriculture génétiquement modifiée sur le continent.

Les cultures génétiquement modifiées ne sont juste à présent commercialisées qu'en Afrique du Sud, mais il y a eu des essais en champs au Kenya, en Egypte et au Burkina Faso, ainsi qu'au Sénégal et au Zimbabwe où il n'y a eu aucune information publique ni surveillance réglementaire. Au moins douze pays africains mènent des recherches sur les cultures génétiquement modifiées dont l'Egypte, l'Ouganda, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun, et une longue liste de cultures génétiquement modifiées sont sur le point d'être introduites dans divers pays africains. Il est inquiétant aussi de voir que les cultures génétiquement modifiées arrivent aussi par le biais des importations alimentaires et de semences entrées en fraude, même dans des pays qui ont pris des mesures pour empêcher les importations de produits alimentaires génétiquement modifiés, comme en Zambie, en Angola, au Soudan et au Bénin. En bref, si on n'y prend garde affirment certains observateurs, l'Afrique risque de devenir le dépotoir de l'industrie controversée des organismes génétiquement modifiés et le laboratoire des chercheurs frustrés. Les défenseurs de la technologie du génie génétique diffusent le message séduisant de cultures génétiquement modifiées apportant la deuxième révolution verte et la réponse à la faim en Afrique, mais la réalité est bien différente. Selon ses prévisions, les surfaces consacrées à cette culture allaient passer de 22 % en 2011 à 40 % en 2015. Finalement, ces pays ne suivront pas aussitôt le mouvement... Mais, ce dernier est bel et bien enclenché. Pourtant, partant de tous ces constats et alertes, les portes des palais présidentiels, comme celles des parlements, s'ouvrent lentement, mais sûrement. L'Afrique de l'Est et l'Afrique australe sont très avancées (législations opérationnelles et nombreux tests en cours) pendant que l'Afrique de l'Ouest demeure un peu plus mesurée (alors qu'une loi communautaire concernant 17 pays est à l'étude, au même moment d'ailleurs, où l'Afrique centrale et le Maghreb se montrent encore bien plus frileux. Quelques contreperformances sont aussi à signaler comme le fiasco burkinabè, autre cause de méfiance. Du moins envers Monsanto. Alors qu'un scandale lié au prix élevé des semences a récemment éclaté en Inde, la firme s'est retrouvée, sept ans après la commercialisation du coton Bt, en plein bras de fer avec l'interprofession burkinabè. Cette dernière s'est non seulement engagée dans un retour aux cultures conventionnelles, mais a réclamé quelque 48 milliards de francs Cfa (73 millions d'euros) d'indemnités.

Certaines sources signalent également qu'en Côte d'Ivoire, c'est le coton allemand qui aurait été choisi par Ivoire Coton, une filiale de la fondation de l'Aga Khan - une information dont Bayer dit ne pas avoir connaissance. Et, au Cameroun, c'est aussi une de ses variétés que la Sodecoton teste depuis quelques années. Le pays aurait envisagé une commercialisation dès 2015, visiblement retardée. Selon nos informations, Yaoundé, qui a été refroidi par l'expérience burkinabè, aurait catégoriquement refusé de travailler avec Monsanto.

Les cultures génétiquement modifiées sont des plantes et comme telles ne peuvent pas être facilement contrôlées. Pour les défenseurs d'une agriculture propre, le pollen peut voyager sur de longues distances grâce au vent et aux insectes. L'erreur et la curiosité humaine ou tout simplement les pratiques agricoles ordinaires peuvent aussi contribuer à la dissémination des semences. Pour dire, ne serait-ce que pour demander encore plus de prudence, que ces cultures nouvelles ne pourront donc jamais coexister avec des cultures non génétiquement modifiées des mêmes espèces sans risquer de les contaminer, de l'avis des chercheurs. Cela, en particulier en Afrique où envisager une surveillance étroite des semences et des pratiques agricoles n'est pas la chose la plus facile. Ces contaminations auraient des conséquences énormes pour les petits paysans. La plupart des compagnies fabricant les semences génétiquement modifiées interdisent aux agriculteurs de conserver des semences produites chez eux pour la saison suivante et de les partager avec leurs voisins, leurs parents et leurs amis. Cela est imposé par des contrats détaillés, des accords et des conditions imposés par les multinationales de l'industrie des semences génétiquement modifiées. Pet conséquence, plus de 80% des petits agriculteurs en Afrique aujourd'hui conservent leurs semences produites à la ferme pour la saison suivante.