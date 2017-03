Ile Maurice: Waterpark - Fatales attractions

C'est pour mettre du beurre dans les épinards que Patricia Anne et son fils Patrice se sont lancés dans la… Plus »

Manisha, elle, raconte qu'elle a bien failli se noyer dans une des piscines. Elle avait 16 ans et a vu la Grande Faucheuse en face, soutient-elle. «Je ne suis pas très grande et à un moment, alors que je pataugeais dans l'eau, j'ai réalisé que je n'avais plus pied. J'ai commencé à paniquer», se remémore la jeune femme. Elle ajoute : «Il aurait fallu des panneaux indiquant la profondeur de l'eau.» D'autant qu'il n'y avait aucun sauveteur en vue.

Miven Daniel s'est retrouvé dans la même situation. «Lorsque je me suis retrouvé coincé dans ce tunnel, personne n'a cru bon venir voir pourquoi je n'en ressortais pas. J'ai mis au moins 15 minutes à me sortir de là, en rampant, comme une chenille.»

Il grouillait de monde. Les rires y résonnaient. Les familles y passaient du bon temps. Pour cause, le Waterpark, qui a ouvert ses portes en décembre 2000, était le seul à proposer des attractions aquatiques aux Mauriciens. Mais de tragiques accidents ont incité les gérants à placer le cadenas et les chaînes sur la porte, en 2013.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.