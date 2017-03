Sénégal: La Ld sur l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar

C'est la raison pour laquelle tous les citoyens étant égaux devant la loi, il appelle le président de la République à communiquer à la justice tous les rapports d'audit, de contrôle et d'inspection faisant l'objet de présomption de prévarication des finances publiques ou d'entraves aux principes de bonne gestion et de bonne gouvernance».

Par ailleurs, Mamadou Ndoye et ses camarades, rappelant leur engagement indéfectible pour l'avènement d'une justice indépendante au Sénégal et pour l'effectivité du principe de la reddition de comptes qui doit, selon eux, s'appliquer à tous les gestionnaires de deniers publics, même suivant des modalités appropriées pour certains d'entre eux aux missions spécifiques, mais sans exception aucune, invitent le chef de l'Etat à communiquer à Dame justice tous les rapports d'audit.

La Ld dit par conséquent espérer, comme tous les Sénégalais épris d'une justice équitable, que « cette instruction se fera à charge et à décharge, dans le respect absolu des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence et que justice sera effectivement rendue, au nom du peuple sénégalais, strictement dans le cadre de la loi ».

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, les Jallarbistes disent « suivre attentivement l'évolution de la situation relative à l'audition par la justice du maire et d'agents de la ville de Dakar ayant conduit au placement sous mandat de dépôt de Khalifa Sall et de certains de ses collaborateurs alors que d'autres sont placés sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction, à la demande du procureur de la République ».

