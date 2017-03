Les conseillers de la ville de Dakar et les maires de communes entrent en croisade contre l'emprisonnement de Khalifa Sall. Réunis en une grande mobilisation à la mairie de ville de la capitale sénégalaise hier, vendredi 10 mars 2017, les élus locaux de Dakar se sont vigoureusement braqués contre un régime « liberticide » et une « justice aux ordres ».

Assistés de membres de l'opposition (Déthié Fall de Rewmi, Moussa Tine de Ad/Pencoo, Cheikh Bamba Dièye du Fsd§/Bj, Me El Hadji Diouf du Ptp ou autre Doudou Wade du Pds), ils ont déterré la hache de guerre contre le régime de Macky Sall avant de s'engager à faire libérer Khalifa Sall, à le réélire à la tête da la mairie de Dakar et à le designer comme tête de liste pour la présidentielle de 2019.

L'hôtel de ville de Dakar a été hier, vendredi 10 mars 2017, le théâtre d'une manifestation de grande envergure contre l'emprisonnement du maire Khalifa Sall. Elus locaux, société civile et opposition s'y étaient donné rendez-vous pour une grande mobilisation en vue de la libération dans les plus brefs délais du maire de Dakar Khalifa Sall incarcéré depuis lundi dernier, dans le cadre de l'affaire liée à la gestion de la caisse d'avance de sa mairie.

Au moment où les sympathisants et partisans venus de tous les coins de Dakar scandaient le nom de « Khaf, Khaf, Khaf » (surnom donné à Khalifa Sall, Ndlr), en brandissant des pancartes où on lisait « Non à l'Injustice», «Non à l'instrumentalisation de la Justice». «Macky, la Justice ne t'appartient pas», les élus locaux quant à eux appelaient à la manifestation. Ce fut le cas du premier intervenant Cheikh Guèye, le maire de Dieuppeul qui clamait «qu'il s'appelle Cheikh Khalifa Ababacar Sall Guèye jusqu'à la libération du grand maire». Avant de saluer «l'engagement pour un seul combat, la libération du maire Khalifa Ababacar Sall».

Se faisant très acerbe, le maire Cheikh Guèye dira même : «Sur ordre du président, Khalifa Sall est injustement en détention dans les geôles de Macky Sall ... et dans cette affaire, ce n'est pas la justice qui a été dite mais la lâcheté des ténors du pouvoir».

Et, à l'en croire, la détention du maire de Dakar « est et restera une affaire politique voire politicienne».

Pour conclure, le maire de Dieuppeul lancera une dernière pique : «Qu'attendent Macky Sall et son Procureur pour ouvrir une enquête dans l'affaire Petro-Tim dans laquelle son propre frère est mêlé».

Le maire de la commune de Mermoz Sacré Cœur, quant à lui, n'y est pas allé de main morte. Comme à son habitude, Barthélémy Dias a clamé haut et fort que « Macky Sall doit comprendre qu'à cette provocation politique, il y aura une réponse politique ».

Et d'ajouter : « ce combat est un combat politique, ce n'est pas un combat judiciaire, je terminerais mes propos en paraphrasant Khalifa Sall. Occupez les rues, occupez les médias ».

Brandissant pour sa part des documents s'étalant sur plusieurs pages, le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, a vigoureusement défendu à son tour Khalifa Sall en convoquant l'IGE et l'ARMP.

« L'IGE nous a félicités de la qualité de la transparence. Quant à la bonne gestion de la passation des marchés, j'en prends à témoin l'ARMP ».

Avant de dire : « De Senghor à Diouf, en passant par les présidents Wade et Sall, la caisse d'avance a toujours existé au Sénégal ».

Moussa Sy conclura d'un ton ferme : « J'interpelle tous les élus locaux à se lever comme un seul homme, front contre front, et faire face à cette tyrannie qu'on veut nous imposer. Et nous comptons même dans les jours à venir descendre sur le terrain et faire face à cette situation désastreuse».

QUAND L'OPPOSITION EN RAJOUTA UNE COUCHE !

L'opposition qui y était venue prêter main forte aux élus locaux de Dakar n'a pas été en reste dans le réquisitoire contre le pouvoir en place.

Sur un ton ferme et résolu, Doudou Wade, l'ancien patron du Groupe parlementaire libéral sous Wade a affirmé à la suite des propos de Barthélémy Dias : « Combattons ensemble le président et son régime monarchique de la même manière qu'on a combattu le virus Ebola ».

Déthié Fall, le numéro 2 de Rewmi, qui était venu selon ses propres mots apporter «le soutien total et sans réserve du président Idrissa Seck et de Rewmi» abondera dans le même sens.

«A la provocation politique du président Macky Sall, il faut une très grande réponse politique parce que là, c'est notre génération qui est interpellée...

Est-ce que le président Macky s'est octroyé un droit que la Constitution ne lui a pas donné, celui de délivrance de permis de libertés qu'il accorde à ceux qui lui sont proches et qu'il cherche systématiquement à priver à ceux qui ont une vision contraire à sa politique».

Pour finir, il a invité les leaders de l'opposition à «une mobilisation nationale et internationale, à mener des actions soutenues pour défendre le pays, renforcer notre démocratie, pour les libertés, contre les injustices et que les prisonniers politiques soient le plus rapidement libérés».

Quant à Me El Hadj Diouf, membre de la défense de Khalifa Sall et leader du PTP, il a fustigé le régime en place en ces termes : « si Macky Sall veut appréhender des voleurs, inutile de chercher loin. Il n'à qu'à chercher dans son entourage, on a agressé la ville de Dakar car c'est elle qui a élu le maire Khalifa Sall. Macky Sall, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard ! ».