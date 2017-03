Algérie: "Un Rêve arrêté", premier roman du journaliste Yacine Loutari

"Il me tenait à c£ur de raconter mon village, la vie de tout les jours et la soif de vivre de ces habitants",a ût-il souligné.

Le drame secoue tout le village d'Aïn Ettine, particulièrement le frère aîné du jeune footballeur, qui décide contre vents et marrés d'intégrer l'équipe de football locale, de jouer et de réaliser le rêve de son petit frère disparu, celui de jouer le match de sa carrière et de permettre à son équipe une victoire "bonne pour le moral" surtout que l'équipe adverse n'est autre que celle de la grande ville voisine.

Cet ouvrage de 121 pages retrace le quotidien d'Aïn Ettine, un petit hameau perdu à l'ombre d'une grande ville, au lendemain de l'indépendance, où le football et l'équipe du village constituent la distraction phare des habitants avides de vie et de loisirs.

