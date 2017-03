Algérie: Ligue 1 (23e journée) - l'ES Sétif solide leader, le RC Relizane n'est plus relégable

Les autres matchs de cette 23e journée : USM Bel-Abbès -CR Belouizdad, NA Hussein Dey - MC Oran et USM El Harach - JS Saoura se joueront samedi, au moment où les chocs JS Kabylie-USM Alger et MC Alger - MO Béjaïa ont été reportés à une date ultérieure, en raison de la participation des Rouge et Noir à la Ligue des champions et du Doyen et les Canaris à la Coupe de la Confédération.

Ce résultat arrange beaucoup plus les affaires du DRBT, qui se retrouve hors de la zone rouge, avec une longueur d'avance sur le premier club non relgéble, le RC Relizane.

A contrario, le RC Relizane s'est extirpé de la zone rouge et occupe désormais la place de premier club non relégable, après sa victoire (3-0) contre le CS Constantine, qui de son côté reste scotché à la 11e place, avec 24 unités.

