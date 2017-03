Algérie: L'activité physique, un moyen efficace de prévention des maladies chroniques

" Je crois que les différentes instances sportives, à commencer par le COA et les fédérations comme celles des sports et travail, sports scolaires, ont un rôle extrêmement important", a-t-il ajouté, expliquant que les infrastructures qui existent déjà en nombre, " si elles ne sont pas utilisées à bon escient, elles n'ont pas lieu d'exister, et lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour des compétitions, elles doivent laisser la place au sport-santé, qui est le capital le plus précieux qu'on peut avoir.

L'ancien président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et professeur en médecine du sport, a reconnu que la prise de conscience chez les citoyens "existe", mais souhaite surtout qu'"elle soit au niveau des responsables pour mettre les moyens à même d'encourager la pratique sportive, par l'ouverture des infrastructures aux gens pour leur permettre d'exercer".

" On va aller droit vers une catastrophe sanitaire si personne ne cherche a faire changer les choses. Il faut doubler les efforts et multiplier les compagnes de sensibilisation, pour convaincre les gens à faire du sport pour éviter d'être malade.

