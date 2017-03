Algérie: Exportations hors hydrocarbures - Baisse du montant des remboursements par le FSPE en 2016

Les autres produits exportés ont porté sur le phosphate de calcium à 78 millions de dollars (baisse de 18,2%), les dattes à 37,5 millions de dollars (hausse de 8,13%), les alcools acycliques à 26,4 millions de dollars (baisse de 10%) et les hydrogènes et gaz rares à 24,4 millions de dollars (baisse de 10,6%).

Les exportations hors hydrocarbures qui ont enregistré les montants les plus élevés en 2016 étaient les engrais minéraux ou chimiques avec un montant de 448 millions de dollars (hausse de 6,7% par rapport à 2015), les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons à 388,2 millions de dollars (baisse de 26%), les ammoniacs anhydres à 324 millions de dollars (baisse de 32%) et les sucres de canne ou de betterave pour 231,65 millions de dollars (hausse de 54,6%).

Cette baisse s'explique essentiellement par le fait que depuis 2014, le FSPE accorde cette aide uniquement aux exportateurs qui réalisent un chiffre d'affaire à l'export ne dépassant pas les 10 millions de dollars, et ce, dans le but d'orienter davantage ces aides vers les entreprises peu expérimentées dans l'activité d'exportations, explique-t-on.

