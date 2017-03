Le président de la République qui était hier, Vendredi 10 Mars, à Kaolack pour présider la cérémonie d'inauguration de la grande mosquée de Léona Niassène, travaux exécutés dans le cadre du projet étatique de modernisation des foyers religieux. Il a donné une série de réponses à ce projet dont beaucoup de citoyens se posent encore la question de son utilité dans le plan Sénégal Emergent (Pse).

Après de vives salutations et «Ziarra» aux chefs religieux de la cité, guides, et représentants de Khalifs généraux, Macky Sall qui s'adressait à une foule de disciples venus nombreux assister à l'édition 2017 de la Ziarra annuelle de la famille de Mame Khalifa Niasse, a justifié la modernisation des différents foyers religieux du pays comme un devoir de l'Etat.

Pour le président de la République, l'Etat doit soutenir son peuple. Et puisqu'au Sénégal, les statistiques démographiques donnent un pourcentage de 95 % de musulmans, il est aussi des prérogatives de l'Etat de faire autant pour les foyers religieux sont par excellence les gérants de la religion au sein des couches sociales.

Au sein du gouvernement, a annoncé Macky Sall, «nous avons trouvé que les foyers doivent être aidés et c'est ce qui justifie ce programme spécial des Sites religieux (PSR). Un programme qui a abouti aujourd'hui à l'achèvement de la grande Mosquée de Léona Niassène». Le Président Macky Sall a toutefois rappelé que «tout est parti d'une visite rendue au Khalife de Léona Niassène.

Le Khalife El Hadji Ibrahima Niasse qui exprimait ses besoins, lors de notre entretien, m'a fait savoir qu'il n'avait qu'une seule préoccupation : celle de la réalisation de la grande Mosquée de Léona Niassène.

Si l'on procède aujourd'hui à l'inauguration de ce projet qui tenait à cœur le Khalife, on doit s'en féliciter et prier Dieu, car de ma propre personne, je n'ai fait qu'accompagner un projet pour lequel le Khalife a mis prés de 300 Millions de Frs pour l'achat des parcelles voisines et l'extension de la mosquée».

Il faut souligner que quelques instants avant la prise de parole du président de la République, les frères du 4e Khalife de Mame Khalifa Niasse par la voix du professeur Araby Niasse et Ahmeh Khalifa Niasse, ont remercié vivement leur aîné, l'infatigable El Hadji Ibrahima Niasse qui a guidé leurs premiers pas, et a fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.

Macky Sall élevé au rang de 12e fils de Mame Khalifa

Hier dans la grande mosquée de Léona Niassène, la satisfaction était grande. Les guides religieux talibés, disciples, et simples curieux étaient contents de leur Président. Ahmeth Khalifa Niasse qui parlait au nom de son frère et khalife, El Hadji Ibrahima Niasse, a élevé le Président Macky Sall au rang de 12e Fils de Mame Khalifa Niasse.

«Je t'ai choisi comme 12e Fils de notre illustre père Mame Khalifa Niasse. A sa mort le 1er Mars 1959, il avait laissé derrière lui onze (11) héritiers. Et vous président, vous êtes à partir d'aujourd'hui le cadet de la famille», a fait parvenir Ahmeth Khalifa Niasse au président de la République.

Le Khalife de Leona Niassène annonce son début de campagne

Dans un long discours de remerciements, félicitations et autres révélations des difficultés ayant parsemées le long trajet vers la réhabilitation de la grande mosquée de Léona Niassène, le Khalife El Hadji Ibrahina Niasse a annoncé devant une forte présence de fidèles le début de sa campagne en perspective des prochaines élections législatives.

Il a loué le gest de Macky qui a décidé de contribuer à hauteur de 600 millions pour l'extension de la mosquée. Car en dehors de l'aspect pécuniaire, le geste du président de la République est pour lui une manière de soutenir l'ancêtre de la famille et contribuer au renforcement de la pratique islamique.

Le Khalife de Léona Niassène a sollicité aussi auprès de son excellence un poste de député. Et ce, à l'instar des autres familles religieuses, plus représentatives en termes de membres.

Ces familles disposent chacune de postes ministériels ou parlementaires contrairement aux descendants de Mame Khalifa Niasse. Léona Niassène est une petite famille qui ne dispose plus que de six (6) membres, descendants de Mame Khalifa. Et doit, selon son khalife figurer quelque part dans les instances de décision du pays.