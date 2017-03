Algérie: Fédération équestre algérienne (AG élective) - Confiance renouvelée au président Métidji

Les membres de l'AG de la FEA, réunis le 25 février dernier en session ordinaire, avaient approuvé les bilans moral et financier 2016 et du mandat olympique 2013-2016 du président M'hamed Zoubir Métidji.

Sa liste pour le bureau fédéral, composée de 12 personnes, a obtenu le OK de 36 membres de l'AG contre deux bulletins nuls et une abstention.

"C'est une lourde responsabilité, j'espère être à la hauteur. Nous ambitionnons moi et mon futur bureau d'accorder beaucoup d'importance au développement de la fantasia, à dégager des terrains pour la pratique de l'équitation et à chercher d'autres moyens de financement pour ne pas rester otage des subventions de l'Etat", a-t-il énuméré.

Unique candidat dans la course à la présidence, le très jeune Métidji (36 ans) a raflé la totalité des 39 voix exprimées (l'AG compte 48 membres dont neuf étaient absents), en présence de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Lynda Mekacher.

