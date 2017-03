Sénégal: Appui budgétaire - En 5 ans, l'ACAB a injecté 540 milliards

Le ministre du budget, Birima Mangara et les bailleurs de l'arrangement cadre pour les appuis budgétaires (Acab) ont avant-hier jeudi 9 mars à Dakar à la revue annuelle politique de l'Acab II.

Une rencontre devant déboucher sur la signature prochaine de l'Acab III, qui «consolidera la coopération flexible, intégrée, créative et vectrice de changements grâce à un dialogue productif et des actions ciblées pour une meilleure efficacité de la dépense publique», a dit le ministre.

Appui budgétaire, aide budgétaire, aide à la balance des paiements, le substrat est le même. Il vise principalement à améliorer le dialogue sur la mise en œuvre des réformes, en mettant l'accent sur l'efficacité de la politique gouvernementale.

En effet, entre 2008 et 2013, l'Etat du Sénégal a signé avec ces bailleurs deux arrangements cadre relatifs aux appuis budgétaires (Acab).

Ce groupe de partenaires techniques et financiers (Ptf) dont l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la France, l'Allemagne, le Canada et Pays-Bas, a injecté 540 milliards de francs CFA sur la période 2008-2015.

C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier, à Dakar Birima Mangara, ministre en charge du budget lors de la revue annuelle politique de l'Acab II.

Ladite réunion a permis de passer en revue les engagements et orientations de l'Acab II permettant ainsi «d'atteindre les premiers résultats de développement du Plan Sénégal Emergent (Pse)», a souligné le ministre du budget qui présidait la rencontre.

Cette revue, devra se poursuivre par la signature prochaine de l'Acab III, qui lui-même «consolidera la coopération flexible, intégrée, créative et vectrice de changements grâce à un dialogue productif et des actions ciblées pour une meilleure efficacité de la dépense publique».

Birima Mangara d'affirmer: «Nous avons beaucoup réformé grâce à l'appui budgétaire notamment dans les domaines de la fiscalité, des finances, de l'éducation, de l'énergie, de l'environnement des affaires, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire».

A ce titre, il dira: «L'appui budgétaire a permis d'avoir une cohérence globale dans la coordination et le suivi de l'exécution des réformes sectorielles et le développement des synergies entre les secteurs et une meilleure gestion de nos ressources».

Auparavent, Alain NnA EBOWO, président du groupe des partenaires techniques et financiers signataires de l'Acab, et non moins représentant résident de la Banque africaine de développement (Bad) au Sénégal, a prôné pour une amélioration du dialogue sociale.

Ce, à travers la finalisation et la signature de la Convention de l'Acab III (2016-2018), l'amélioration d'une matrice commune des mesures de l'Acab et la tenue régulière de la revue annuelle dudit Acab, non tenu l'année d'avant.